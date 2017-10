SCC pide manifestarse el domingo para "equilibrar" su presencia con el independentismo

Societat Civil Catalana (SCC) ha llamado a manifestarse el domingo a favor de la unidad de España y para "normalizar y equilibrar el activismo político en las calles", ya que constatan que el independentismo ha tenido más presencia en los últimos años.

En rueda de prensa este miércoles, el vicepresidente de la entidad Àlex Ramos ha defendido que la manifestación tiene el objetivo de reivindicarse como un actor político a considerar y apelar "a la convivencia y en un futuro cercano a la reconciliación".

La movilización comenzará a las 12.00 horas en paseo de Gracia esquina Diputación bajo el lema '¡Todos somos Cataluña! Por la convivencia, 'seny', y terminará con un acto en la Gran Vía, donde habrá discursos sobre un escenario, aunque no han detallado quién los hará.

Ramos ha criticado el proceso independentista: "Lleva mucho tiempo de forma abusiva y unilateral, y es necesario recordar que todos somos Cataluña", y ha sostenido que debe haber una sociedad civil fuerte en contra de la independencia junto a los partidos constitucionalistas.

Ha alertado de que en las manifestaciones independentistas se canta 'Las calles serán siempre nuestras', lo que cree que "indica una ideología totalitaria", y ha reivindicado que las calles son de todos y que los no independentistas también salgan a expresarse.

PARTICIPACIÓN

Ha explicado que la cabecera tendrá una representación plural de la sociedad civil y de partidos, y espera que "venga mucha gente" pero no ha querido concretar una previsión de asistencia.

También ha afirmado que no han querido vincular la movilización al pleno del Parlament de este jueves, pero el vocal de la entidad Javier Marín ha advertido de que, si se declara la independencia, "la cantidad de gente en la calle sería exponencialmente superior".

ARTÍCULO 155

Ha aclarado que la movilización "no es para defender el 155", aunque ha asegurado que el tono y el mensaje que utilizarán variará en función de lo que ocurra en el pleno del Parlament y del Senado.

Pese a que consideran que el 155 es una decisión del Estado y que SCC no debe influir en cuestiones gubernamentales, la vicepresidenta de la entidad Miriam Tey ha reivindicado de que el 155 "no quita autonomía a Cataluña; lo que hace es recuperar y reinstaurar" las instituciones, y han apostado por celebrar elecciones autonómicas.

Además, Ramos ha afirmado que el pleno del Parlament del 6 y 7 de setiembre, en el que se aprobaron las leyes de 'desconexión', "fue una especie de 155 catalán" y que desde entonces se ha cerrado el Parlament y se ha vulnerado la Constitución y el Estatut.

500 VOLUNTARIOS

Marín ha pedido que en la manifestación haya un ambiente cívico, cordial y pacífico como cree que hubo en la del 8 de octubre, y espera que sirva para "relajar el ambiente de crispación social".

La organización contará con 500 voluntarios para garantizar el funcionamiento de la manifestación, ha descartado que pueda haber enfrentamientos con grupos independentistas y ha asegurado que no permitirán "ningún tipo de participación de personas y emblemas que no sean constitucionales".

Preguntada por si tomarán alguna medida para evitar proclamas de 'Puigdemont a prisión' como en la anterior manifestación, Tey ha pedido que no se produzcan, pero ha reconocido que puede volver a ocurrir: "En el clamor de la salida pública siempre se dicen cosas que no son sensatas, que son de desahogo. Intentaremos que no se produzca pero será inevitable que pase".