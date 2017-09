CATALUÑA. SANTAMARÍA RIDICULIZA EL “TEATRILLO” DE RUFIÁN AL EXHIBIR UNA IMPRESORA CON LA QUE HACER “MANUALIDADES” PARA “FABRICAR” EL 1-O

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó este miércoles al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de hacer un “teatrillo” al exhibir una impresora con la que “enseñarnos a hacer manualidades para fabricarse el referéndum en casa” y le aseguró que el Ejecutivo central defenderá los derechos de todos los catalanes frente a quienes “imponen la independencia a costa de las libertades” de los ciudadanos.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se expresó en estos términos en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, cuando Rufián le preguntó por qué dice “que una votación parlamentaria catalana supone la muerte de la democracia”.

“Carme Forcadell mató la democracia y usted viene todos los miércoles aquí a darle sepultura”, se reafirmó la ‘número dos’ del Gobierno, para acto seguido asegurar que el gabinete de Rajoy se encargará de “proteger los derechos de los catalanes” frente a los que “imponen la independencia a costa de las libertades que en España tanto costó conseguir”.

Rufián exhibió en el Congreso una impresora, “el cuerpo del delito” y “lo que están persiguiendo” desde el Gobierno central. “No se preocupe, porque es una humilde Samsung republicana, no es muy peligrosa”, ironizó, para a continuación pedir a la vicepresidenta que deje de “hacer el ridículo” persiguiendo impresoras y se dedique a perseguir a corruptos y ladrones.

“Espero que no me detenga, yo tengo una papeleta, lo confieso. Pero le juro que es para consumo propio”, prosiguió Rufián, que terminó su intervención con un “nos vemos en las urnas”. “Puede venir hoy aquí a decir lo que quiera y traerse puesto lo que le venga en gana” porque este es un Parlamento “democrático”, le contestó entonces la vicepresidenta.

Incluso, prosiguió Sáenz de Santamaría, “puede traerse la impresora para enseñarnos a hacer manualidades para fabricarse el referéndum en casa”. “Este Gobierno al que tanto critica, este Estado que tanto le molesta y esta democracia que tanto le asfixia le permite hacer sus teatrillos semanales”, remachó.

