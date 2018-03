SÁENZ DE SANTAMARÍA CREE QUE “TODOS” LOS QUE QUIEREN DEROGAR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE ESTÁN “INCÓMODOS”

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, opinó este jueves que “todos” los partidos políticos que quieren derogar la prisión permanente revisable realmente se sienten “incómodos”.



En una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, la ‘número dos’ de Mariano Rajoy en La Moncloa hizo estas consideraciones antes de que empezase el debate en el Pleno sobre la derogación de esta figura penal, algo que defienden formaciones como PSOE, Podemos y PNV.

“Derogar por derogar no me parece positivo”, sentenció la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, para acto seguido advertir de que este es un “debate muy serio” y subrayar que “la demagogia y el cortoplacismo en política” es algo “muy malo”.

Al ser preguntada si considera que el PSOE está incómodo con la derogación de la prisión permanente revisable, opinó que “se sienten incómodos todos” los que se han posicionado en este extremo.

En cuanto a Ciudadanos, reflexionó que se trata de un partido que “lee los editoriales” para establecer su opinión y “virar”. Recordó que pactó con el PSOE cuando hubo un primer acuerdo con Pedro Sánchez para derogarla, después se abstuvo y, ahora, “parece en una postura mucho más sensata de que no va a continuar con esa posición de derogación”.

En palabras de Sáenz de Santamaría, lo “excepcional” en este tema es que España haya incorporado “tan tarde” a su Código Penal la prisión permanente revisable, una medida que “permite la rehabilitación” al tiempo que da una respuesta penal “adecuada a la gravedad de los delitos y de proteger un poco más” a la población más vulnerable.



