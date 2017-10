CATALUÑA. SANTAMARÍA, A PODEMOS: “PRETENDEN SUSTITUIR LA CONSTITUCIÓN POR LA CARTA ARGUMENTARIO DE IGLESIAS”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cargó este miércoles con dureza contra Podemos por “pretender sustituir la Constitución por la carta argumentario de Pablo Iglesias” y tener un “proyecto absolutamente corrosivo de todas las instituciones del Estado al servicio de su ideología”.

Sáenz de Santamaría hizo estas consideraciones en la sesión de control al Ejecutivo, cuando el secretario general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro, le preguntó “en qué medida” el Gobierno está dispuesto a reformar la Constitución” y qué elementos del modelo territorial se deberían tener en cuenta en este proceso.

En primer lugar, la ministra de la Presidencia afeó al parlamentario de Unidos Podemos que su grupo aún no tenga claro si participará en la comisión sobre la evaluación del modelo autonómico que se ha creado en el Congreso a iniciativa del PSOE. “Creo que sería bueno que lo aclarara”, demandó.

Guijarro consideró entonces “sospechoso” que el Gobierno y el PSOE se hayan puesto de acuerdo en este sentido y atribuyó el apoyo del PP a esta comisión a la “contrapartida” que supone que los socialistas apoyen la actuación de Mariano Rajoy frente al desafío secesionista. “¿De verdad cree alguien que este Gobierno está dispuesto a llamar a un proceso constituyente en todo el país?”, se preguntó.

Todo ello le llevó a advertir de que no se van a arreglar los “desafíos inmensos” que tiene España por delante “metiendo chapa y pintura en un despacho de Madrid a la Constitución” y menos aún a “martillazos” para “tomar al asalto Barcelona”. “Este país no necesita un estado de excepción, necesita más democracia”, sentenció.

“Creo que ustedes no han querido un debate sobre la reforma constitucional”, respondió la ‘número dos’ de Rajoy en el Gobierno tras las acusaciones del parlamentario de Unidos Podemos, partido que a su juicio tiene un “proyecto absolutamente corrosivo de todas las instituciones del Estado al servicio de su ideología”.

“Lo que pretenden es sustituir la Constitución por la carta argumentario del señor Pablo Iglesias”, espetó la vicepresidenta, para quien “la epístola” del secretario general de Podemos lo que hace es “agredir a todas las instituciones” y sólo “salva” a la Generalitat que dirige Carles Puigdemont.

La vicepresidenta dijo que le llama “poderosísimamente la atención” cómo conciben en este partido el proyecto territorial de España. “Me pasa como a muchos compañeros de su grupo, que no lo entiendo”, comentó, al tiempo que preguntó si lo que quieren decir es que “España será la España que quiere Pablo Iglesias o no habrá España”. “Deberían dejar las cosas claras”, exigió.

“¿Consideran que debe haber soberanía popular? ¿Que todos los españoles son iguales? ¿Que todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro país o solo unos pocos? ¿En esa España plurinacional cuántas naciones hay? ¿Qué diferencia hay entre ser nación o no ser?”, preguntó la vicepresidenta.

Finalmente, reconoció que no sabe en este momento “si va a ser posible una reforma de la Constitución”, porque en todo caso “dependerá de que seamos capaces de construir un consenso”. “Pero le digo muy claro que para el Gobierno, España será y es lo que quieren los españoles; lo que quiera el señor Iglesias también, pero no solo lo que quiera el señor Iglesias”, zanjó.

