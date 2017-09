SAÉNZ DE SANTAMARÍA INSISTE EN QUE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS DE RIVERA EXIGE UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, reiteró este lunes que la reforma legal anunciada por Ciudadanos para limitar a ocho años el mandato máximo de un presidente del Gobierno exige una reforma de la Constitución.

Así se pronunció Saénz de Santamaría, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciara en el Congreso de los Diputados que su partido presentará hoy una reforma legal para impedir que Mariano Rajoy pueda repetir como candidato a La Moncloa en 2020.

La reforma legal que plantea Ciudadanos pretende introducir en la ley una nueva cláusula de ilegibilidad para que un presidente que haya pasado ocho años al frente del Gobierno no pueda volver a presentarse a unas elecciones generales, como le pasaría a Rajoy en 2020, dado que tomó posesión al frente de La Moncloa en diciembre de 2011.

Saénz de Santamaría explicó que en las negociaciones en las que germinó el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, los populares expresaron que dicha propuesta requeriría una reforma constitucional. Además, continuó, el Ejecutivo dispone de informes jurídicos que apoyan esta posición.

No obstante, reconoció que esa reforma podría llevarse a cabo “de manera ágil y rápida”, de no ser porque Podemos pretende someter a referéndum la limitación del mandato máximo de un presidente del Gobierno.

“No estamos para convocar un referéndum sobre una cuestión de esta naturaleza”, remachó.

