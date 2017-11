SANTAMARÍA: “NO ME EXPLICO QUE EL PSOE VENGA A ESTA CÁMARA A SEGUIR LA ESTRATEGIA DE PODEMOS”

- Tras elevar el tono el PSOE, la vicepresidenta dice que “a ver cómo le va” a este partido si pretende “parecerse” a Podemos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió este miércoles al PSOE de que “debería ejercer” su papel de principal partido de la oposición en vez de “seguir la estrategia” de Podemos, una fuerza política que “va a la baja”.

Así se pronunció en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso cuando la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, le recordó las “afirmaciones muy duras” contra el PP y su presidente, Mariano Rajoy, que se han hecho en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del partido del Gobierno.

“¿Qué conclusiones para la responsabilidad política del Gobierno extrae la vicepresidenta de la actividad parlamentaria de la última semana?”, preguntó Lastra, a lo que la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas replicó que se han oído declaraciones “contrarias” en esta comisión.

Se refirió así a que el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), Manuel Morocho, señaló la semana pasada directamente a Rajoy como uno de los receptores “indiciariamente” de los fondos de la ‘caja b’, mientras que ayer el comisario de la UDEF José Luis Olivera reconoció pruebas de “comisiones” pero negó que eso se traduzca en indicios de una financiación paralela del PP.

Lastra aseveró entonces que “a nadie” se le olvidará la imagen del presidente del Gobierno declarando por la “trama corrupta” del PP y advirtió de que “la responsabilidad política es previa a la penal y se sustancia en las instancias políticas y no en sede judicial”. “Cuando los indicios se multiplican se convierten en certeza, y en política las certezas deberían generan responsabilidades políticas también”, aseveró.

Se quejó, por tanto, de que “nadie ha asumido responsabilidades políticas” y “llevan años” en una “huida” que ya se antoja “imposible” porque “no pueden con el peso” de “los sobres con dinero en negro”. “¡Esto no se va a olvidar, esta sociedad tiene memoria colectiva y esa no se borra tan fácil como la de un ordenador!”, advirtió.

Ante estas afirmaciones, la vicepresidenta respondió que en un Estado democrático la responsabilidad judicial la dirimen los tribunales y la política la deciden los españoles en las urnas. “Como hablamos de casos muy antiguos, los ciudadanos han decidido la responsabilidad política en numerosas ocasiones y han juzgado mucho mejor al PP que al PSOE”, destacó.

Por ello, avisó a Lastra que el trabajo que pretende hacer en el Congreso “ya lo han hecho mucho antes los ciudadanos” y recomendó a los socialistas que “vayan aplicándose el cuento” porque los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán “se sentarán en el banquillo como acusados” para “rendir cuentas en el mayor fraude que ha existido en nuestro país”.

Por último, recomendó a Lastra ejercer la “responsabilidad” que corresponde al líder de la oposición en vez de “parecerse al que quiere acapararle el puesto”. “Dado que van a la baja los señores de Podemos, no me explico que usted venga a esta Cámara a seguir su estrategia, ¡a ver cómo les va!”, dijo tras la dura intervención de la ‘número 2’ del PSOE.

