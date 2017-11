SÁENZ DE SANTAMARÍA ACUSA A DOMÈNECH DE ROMPER EL PACTO CON EL PSC EN BARCELONA PARA “LIDERAR” EL BANDO INDEPENDENTISTA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó este miércoles al portavoz de En Comú Podem en el Congreso y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier Domènech, de haber roto el acuerdo con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona para “liderar” el bando independentista.

En la sesión de control al Gobierno, Doménech reclamó a la vicepresidenta el “proyecto” del Ejecutivo para “resolver la crisis”, porque consideró que “no tienen ningún proyecto para Cataluña ni para España”.

Mientras Sáenz de Santamaría le trasladó que “ser candidato y diputado es compatible”, le subrayó que “no es compatible” presentarse en Cataluña “como comparsa de los independentistas” y en el Congreso de los Diputados como “campeón de la democracia”.

Tras estas palabras le recordó que la alcadesa Ada Colau ha roto el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona porque en la consulta que se hizo a las bases de Barcelona en Comú (BComú) venció la opción a favor de no seguir con el acuerdo por 323 votos. Le afeó que para los comunes, la democracia es que 300 rompan un pacto de una ciudad en la que residen 1,7 millones de habitantes.

La vicepresidenta recriminó a Domènech que “han roto un gobierno -el del Ayuntamiento de Barcelona- como pago anticipado para estar en otro, el de la Generalitat, de la mano de sus colegas, los independentistas”. “No me venga usted a hablar de autogobierno, cuando sólo le importa meter cuchara en el gobierno de la Generalitat”, dijo.

El portavoz de En Comú destacó que su propuesta para Cataluña no pasa por “construir” un “bloque patriota formado para gobernar contra una parte de la población”, como sostuvo que están haciendo PP, PSOE y Ciudadanos, sino en defender las soluciones a los problemas de los ciudadanos.

La vicepresidenta le respondió que no le hable de “bando” cuando Colau “parece que aspira a liderar el bando independentista”. Sáenz de Santamaría afirmó que la alcaldesa de Barcelona asiste a manifestaciones por los “presos políticos”, cuando ni Alberto Garzón ya les denomina así; duda sobre si existe la república en Cataluña, cuando ERC dice que es “inviable”; y “niega” el 155 y que Carles Puigdemont está cesado como presidente, aspecto que reconoce la propia Carmen Forcadell en sede judicial.

