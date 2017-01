SANTAMARÍA NIEGA LA BILATERALIDAD A PUIGDEMONT AL DECIRLE QUE “SUS IGUALES” SON LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rechazó tácitamente este martes la bilateralidad que reclama el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigemont, al apuntar que tendrá que explicar por qué decidió no ir a hablar antes sus iguales”, los presidentes autonómicos, en la Conferencia de Presidentes de la que se ausentó.

Santamaría hizo este comentario en su réplica a los senadores de Podemos Ramón Espinar y Óscar Guardingo, durante su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta para exponer los acuerdos de la pasada Conferencia de Presidentes.

Les negó, por ejemplo, que ambos culparan al Gobierno de la ausencia en aquel foro de los gobiernos catalán y vasco, achacándoles falta de respeto a los que sí fueron. “Unos han decidido autoexcluirse”, constató. “Podía haber ido, pero decidió no ir a hablar ante sus iguales”.

Santamaría apuntó que Puigdemont podía haber ido a la Conferencia a decir lo que hubiera querido y que tendrá que explicar por qué no lo hizo. A los senadores de Podemos les criticó también por el hecho de que recriminaran al PP y al PSOE los acuerdos a los que se llegó, pues “está muy bien hablar de la gente, pero alguna vez habrá que llegar a acuerdos para la gente”. Por último, ironizó con el hecho de que Espinar y Guardingo dijeran que la Conferencia de Presidentes debe sustituir al Senado, con una broma sobre los problemas internos de la formación :”En Podemos funciona mucho eso de sólo puede quedar uno”.



