CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA ANUNCIA LA APLICACIÓN DEL 155 SI PUIGDEMONT "DECLARA UNILATERALMENTE LA INDEPENDENCIA"

- Apuesta por aplicarlo con "criterios de eficacia", con "medidas que puedan implantarse, que tengan efectos y generen el menor daño posible". La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este lunes que si el Parlamento de Cataluña aprueba mañana una declaración unilateral de independencia, se pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para "restaurar la ley y la democracia" en esa comunidad.

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Servimedia, Sáenz de Santamaría advirtió en varias ocasiones de que "si Puigdemont declara unilateralmente la independencia eso no va a producir efectos y corresponderá al Gobierno de España, a través del Senado, adoptar medidas" contra la culminación de su desafío secesionista.

Sáenz de Santamaría confirmó así que el Ejecutivo contempla seriamente recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía de una región y que debe tramitarse mediante el visto bueno de la mayoría absoluta de los senadores de la Cámara Alta.

"Nosotros trataremos de causar el menor daño posible, pero si declara unilateralmente la independencia habrá medidas para restaurar la ley y la democracia, porque esto va de democracia y allí [en Cataluña] hay mucha gente que ha dejado de respetar a quien no piensa igual", sentenció.

Sáenz de Santamaría precisó incluso que Rajoy está dispuesto a aplicar el artículo 155 en solitario, dado que "es al Gobierno al que le corresponde tomar la decisión" y, en este sentido, tiene la determinación de "tomar todas las medidas que sean necesarias".

No obstante, puntualizó que sin duda "es mejor" aprobar las medidas que resulten pertinentes "en compañía" de otros partidos como PSOE y Ciudadanos, con los que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mantiene una comunicación constante en estas semanas.

MEDIDAS EFICACES

Sáenz de Santamaría precisó que las medidas que adopte el Gobierno en caso de declaración de independencia en Cataluña serán contundentes pero no tendrán como objetivo "demostrar firmeza". "Necesitamos medidas que sean eficaces y perjudiquen lo menos posible al resto de los catalanes y generen la menor zozobra posible al conjunto de los españoles", añadió.

Criticó que el nacionalismo se ha dedicado en los últimos años a "demantelar las estructuras del Estado" en Cataluña y, por eso, insistió en que las medidas que adopte el Ejecutivo deben ser "eficaces" para que las autoridades de la Generalitat "cumplan sus obligaciones" y allí "se reponga la ley y el interés general".

La vicepresidenta adujo que el artículo 155 de la Constitución "puede suponer muchas cosas porque es un artículo que dice muy poco, que se ha estudiado muy poco, que dice que debes tomar las medidas necesarias para reponer en esa comunidad el interés general". Por ello, subrayó que su aplicación hay que medirla "en criterios de eficacia", con "medidas que puedan implantarse, que tengan efectos y generen el menor daño posible".

Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno de Rajoy intenta mantener la calma y la prudencia pese a los pasos que día tras día recorre el desafío independentista y expuso que "si al otro lado tenemos un fanático a nosotros nos corresponde aportar doble dosis de sensatez". "A veces oímos a estos señores y se nos llevan los demonios pero acto seguido nos volvemos a sentar", confesó.

La vicepresidenta apeló "a la gente sensata" que existe en Cataluña y que incluso cree que rodean a Puigdemont en el Govern para que no se tiren "por el precipicio" y no arrastren con ellos al resto de los catalanes y al conjunto de los españoles.

Manifestó que el independentismo "está colgado del abismo" en estos momentos y destacó que hay mucha gente que en la última semana "se ha enfrentado al vértigo y a sus propias mentiras" porque sostenían que la secesión no tendría consecuencias económicas para Cataluña y ya son más de una decena las grandes empresas que han sacado su sede social de esta comunidad.

Esta situación le llevó a Sáenz de Santamaría a acusar a la Generalitat de "hundir la marca Cataluña, la marca Barcelona" por este proceso de secesión y deseó que "la gente sensata" que existe alrededor de Puigdemont imponga finalmente la "cordura" y consiga que "no se llegue a ninguna parte". De lo contrario, alertó, "para que él quede como un falso mártir al final va a pagar toda Cataluña".

