(AVANCE) CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA ANUNCIA LA APLICACIÓN DEL 155 SI PUIGDEMONT "DECLARA UNILATERALMENTE LA INDEPENDENCIA"

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este lunes que si el Parlamento de Cataluña aprueba mañana una declaración unilateral de independencia, se pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para "restaurar la ley y la democracia" en esa comunidad.

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Servimedia, Sáenz de Santamaría advirtió en varias ocasiones de que "si Puigdemont declara unilateralmente la independencia eso no va a producir efectos y corresponderá al Gobierno de España, a través del Senado, adoptar medidas" contra la culminación de su desafío secesionista.

Sáenz de Santamaría confirmó de este modo que el Ejecutivo contempla seriamente recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía de una región y que debe tramitarse mediante el visto bueno de la mayoría absoluta de los senadores de la Cámara Alta.

"Nosotros trataremos de causar el menor daño posible, pero si declara unilateralmente la independencia habrá medidas para restaurar la ley y la democracia, porque esto va de democracia y allí [en Cataluña] hay mucha gente que ha dejado de respetar a quien no piensa igual", sentenció.

Sáenz de Santamaría precisó incluso que Rajoy estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 en solitario, dado que "es al Gobierno al que le corresponde tomar la decisión" y, en este sentido, tiene la determinación de "tomar todas las medidas que sean necesarias".

No obstante, puntualizó que sin duda "es mejor" aprobar las medidas que resulten pertinentes "en compañía" de otros partidos como PSOE y Ciudadanos, con los que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mantiene una comunicación constante en estas semanas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso