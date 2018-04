SÁNCHEZ VE “VEROSÍMILES” LAS EXPLICACIONES DE CHAVES Y ABRE LA PUERTA A QUE ÉL Y GRIÑÁN VUELVAN AL PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este martes que las declaraciones de Manuel Chaves en el juicio del ‘caso ERE’ le parecen “verosímiles”, pero que no le corresponde a él hacer comentarios al respecto. Lo dijo cuando se le preguntó si cree al expresidente cuando asegura que conocía las ayudas, pero no “cómo se daban esas ayudas", porque "pertenecía a otro ámbito político de decisión”.



Así lo indicó en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que intentó dejar claro que “lo mismo” que con las cuestiones referidas a Cataluña o a otros ámbitos, los socialistas no comentan los procesos judiciales abiertos.

“Intento ser lo más escrupuloso posible, pero no porque no tenga una opinión, sino porque me parece que, desde el punto de vista de la función pública, tenemos que ser muy escrupulosos cuando se está produciendo un juicio, entre otras cosas para que los jueces no se vean presionados por nuestras declaraciones”, comentó.

Así explicó el líder del PSOE la posición que mantienen desde la dirección del partido hacia los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos sentados en el banquillo en el juicio por el caso de los ERE.

“Deseo que se haga justicia y no le negaré que Chaves ha sido una persona muy importante en el PSOE, y espero y deseo que tenga la mejor de las defensas posibles”, afirmó Sánchez.

Como ya hiciera hace unos días, subrayó que “las responsabilidades políticas ya fueron dirimidas” por ambos con sus renuncias a los escaños -de diputado y senador- y con su baja de militancia del PSOE, en aplicación del Código Ético.

Por último, Sánchez no vio “ningún problema” a que Chaves y Griñán vuelvan a ser militantes del PSOE “si no tienen ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo juzgados, sin ningún problema”, apuntó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso