SÁNCHEZ SUSTITUYE A ALFONSO GUERRA POR TEZANOS AL FRENTE DE LA FUNDACIÓN 'PABLO IGLESIAS'

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, relevará a Alfonso Guerra al frente de la Fundación Pablo Iglesias, sustituyéndolo por Jose Félix Tezanos.

Según confirmaron a Servimedia fuentes socialistas, en la reunión en Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE del próximo lunes 31 de julio, se aprobará está decisión.

A Guerra se le ha buscado "una salida" porque, según dichas fuentes, será nombrado presidente de honor de esta fundación próxima al PSOE.

Desde Ferraz se quiere dar un "impulso" a esta fundación para que sea un motor de análisis y propuestas, y se aprovechó la "disponibilidad" del histórico dirigente socialista.

Fuentes próximas a Sánchez comentaron que el día que ganó las primarias, Guerra le llamó para felicitarle y puso a disposición su cargo. "Te tomo la palabra, nos hablamos", cuentan fuentes socialistas que le respondió el reelegido como líder del PSOE.

El ex vicepresidente del Gobierno, que apoyó a Susana Díaz en las pasadas primarias, será sustituido por el ex guerrista y actual miembro de la Ejecutiva Federal José Félix Tezanos.

Tezanos, que ahora es secretario de Estudios y Programas, seguirá también de director en la Fundación Sistema, entidad privada y próxima al PSOE en la que Guerra sí continuará por el momento como presidente.

Aunque ya se ha producido algún contacto con Guerra para comentarle este cambio, todavía no se da por cerrado el relevo a la espera de una nueva comunicación con el ex vicesecretario general del PSOE.

Junto al relevo de Guerra, desde Ferraz también se quiere dar otro aire a la “única” fundación que le queda al PSOE y, por eso, también se van a incorporar mujeres a su patronato ante tanto “macho”. Actualmente, el órgano director está formado por 16 personas, de los que sólo uno es mujer, Angelina Costa. En las incorporaciones estarán mujeres que forman parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Bajo la presidencia de Guerra, en el patronato actual -según la web de la fundación- está Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, y diputados socialistas como Rafael Simancas, hoy también secretario general del PSOE en el Congreso, y José Andrés Torres Mora, diputado por Málaga, y el senador por Madrid José Cepeda.

Según comentaron a Servimedia otras fuentes socialistas ya están dándose estos cambios y la semana pasada se llamó a algunos patronos que estaban en la Fundación para comunicarles que no iban a seguir.

