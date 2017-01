SÁNCHEZ SE REÚNE CON VARIOS DIPUTADOS AFINES

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, que el sábado lanzó su candidatura para recuperar el liderazgo del partido, mantuvo este mediodía una reunión con varios diputados afines a su proyecto.

Fuentes consultadas por Servimedia, aseguraron que no se trató de una reunión de estrategia sino más bien de un café entre amigos, solicitada por algunos de los próximos que querían respaldar a Sánchez tras su decisión.

A la cita acudieron parlamentarios que siempre se han mantenido próximos al proyecto de Sánchez, como José Luis Ábalos, diputado por Valencia y secretario general del PSOE de Valencia (ciudad), y Adriana Lastra, diputada por Asturias. También los diputados Manuel González (Albacete, también secretario general del PSOE en esta provincia) Sofía Hernánz (Baleares); Susana Sumelzo (Zaragoza); Odón Elorza (Guipuzcoa), Rocío de Frutos (Ourense) y Luz Martínez Seijo (Palencia). Estos parlamentarios afines se reunieron con Sánchez, a las doce, en un bar en El Barrio de La Latina.

Algunos de estos diputados fueron a la cita con Sánchez después de participar en la reunión semanal del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en la que se fija el trabajo parlamentario y donde, los diputados han accedido a continuar con su labor, independientemente de la proximidad que tengan por uno otro candidato para liderar el partido.

Fuentes consultadas por Servimedia aseguran que la proximidad de estos diputados a Sánchez no dificultará el trabajo dentro del grupo porque no van a trasladar las diferencias orgánicas a la labor parlamentario.

