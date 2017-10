PEDRO SÁNCHEZ SE REÚNE EN BRUSELAS CON LÍDERES EUROPEOS

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, viaja hoy a Bruselas, donde durante dos días mantendrá reuniones con los presidentes de las principales instituciones europeas: Parlamento Europeo, Comisión Europea y Comité de las Regiones.

La jornada de hoy comenzará en la Eurocámara, donde se reunirá con su presidente, Antonio Tajani, a las 15.30 horas. Previamente, a las 13.30 horas, hará declaraciones a los medios.

A continuación se trasladará a la conferencia organizada por el Grupo Socialista y el Partido Socialista Europeo (PES) 'Building the progressive future together', que a lo largo de dos jornadas abordará los desafíos de la socialdemocracia y de la que saldrá la hoja de ruta para las próximas elecciones al Parlamento Europeo en 2019.

A las 19.00 horas Sánchez participará en el panel 'Líderes progresistas abriendo el camino', junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el alcalde de Charleroi, el socialista valón Paul Magnette, entre otros.

Con anterioridad, el secretario general del PSOE mantendrá encuentros bilaterales con Federica Moguerini, alta representante para la Política Exterior de la UE; Gianni Pittella, presidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y John Crombez, líder de los socialistas flamencos.

El jueves, Sánchez iniciará su agenda de trabajo en la Comisión Europea, donde a las 10.00 horas se reunirá con su presidente, Jean Claude Juncker, a quien planteará, entre otras cuestiones, la necesidad de activar el fondo de solidaridad europeo ante los incendios que han afectado a Galicia, Asturias y Castilla y León, así como a Portugal.

A las 11.30 horas mantendrá una reunión con el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y a continuación se desplazará a The Square, que a partir de las 12.15 horas albergará la reunión de los líderes socialistas y socialdemócratas previa al Consejo Europeo, donde Pedro Sánchez tiene previsto reunirse con dirigentes como Antonio Costa, primer ministro de Portugal; Steffan Löfven, primer ministro sueco; Paolo Gentiloni, primer ministro de Italia, y Jeremy Corbyn, líder de los laboristas británicos, entre otros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso