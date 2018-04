SÁNCHEZ SOBRE EL VÍDEO DE LAS REINAS: “EN TODAS LAS CASAS CUECEN HABAS Y LA RELACIÓN SIEMPRE CON LA FAMILIA POLÍTICA ES COMPLEJA”

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comentó este miércoles el vídeo de la Familia Real y afirmó que “en todas las casas cuecen habas y la relación siempre con la familia política es compleja”.



Así se pronunció en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, al comentar la secuencia en la que se ve a la reina Letizia y a la reina Sofía, cuando la Reina Emérita quiso hacerse una foto con sus nietas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

“No es mi caso, tengo una relación extraordinaria con mi suegro, pero al final cuando uno ve el vídeo, evidentemente en todas las casas cuecen habas y la relación siempre con la familia política es compleja”, afirmó.

De esta manera se expresó el líder del PSOE cuando se le invitó a comentar este vídeo de las reinas o el gol de chilena que marcó Cristiano Ronaldo en el partido que disputaron la Juventus y el Real Madrid anoche en Turín en la Liga de Campeones. Sánchez, aficionado al baloncesto, aseguró que no vio el gol del jugador del Real Madrid porque “mis hijas no me dejan ver fútbol a esas horas”.



