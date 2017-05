SÁNCHEZ NO HA RECIBIDO FELICITACIÓN NI DE RAJOY NI DE NADIE DEL PP

Google Plus

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha tenido interlocución alguna con el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni con nadie del Partido Popular, tras su victoria en las primarias que celebraron el domingo los socialistas.

Así lo aseguró en una conversión informal con periodistas el propio Sánchez cuando se le preguntó si Rajoy le había felicitado por su reelección. Este lunes, Rajoy confesó que no lo había hecho "para no molestarle".

En estos días, Sánchez ha recibido las felicitaciones de líderes políticos como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Así como de dirigentes del PNV como el presidente Andoni Ortúzar. También de presidentes autonómicos como el de Cataluña, Carles Puigdemont (PDECat), y el del País Vasco, Iñigo Urkullu (PNV).

Sin embargo, nadie del Partido Popular ni de La Moncloa ha enviado mensaje ni puesto en contacto con el líder del principal partido de la oposición.

