PSOE. SÁNCHEZ QUIERE EVITAR QUE SE REPITA EL '1 DE OCTUBRE'

El programa con el que Pedro Sánchez se presenta a la Secretaría General del PSOE ha incorporado, respecto a la versión inicial de febrero, varias cuestiones sobre el modelo de partido que persiguen impedir que se repita lo ocurrido el pasado 1 de octubre, que acabó con su dimisión como líder del PSOE.

En el documento se afirma que “las dimisiones que puedan producirse de miembros de la Comisión Ejecutiva Federal no llevarán, en ningún caso, al cese de los demás componentes de dicha Comisión, ni a la convocatoria automática de un Congreso Federal”.

En la semana previa a la salida de Sánchez, 17 miembros de la Ejecutiva dimitieron y ello generó dudas sobre la interpretación de las normas internas y sobre si había que convocar una reunión para elegir nueva dirección. El actual Reglamento del Comité Federal dice que “cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité deberá convocar un congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva”.

No obstante, la dimisión del secretario general se produjo en el Comité Federal que ya estaba convocado de manera extraordinaria por parte de Sánchez para celebrar lo que se ha denominado un Congreso “exprés” y ratificar su mando al frente del partido. Pero al perder la votación en el convulso Comité Federal del 1 de octubre, dimitió del cargo.

Además, en el documento presentado este jueves en Madrid se dice que “la revocación o censura de un secretario general requerirá ser motivada y acordada por un mínimo del 51% de votos del Comité Federal u órgano equiparable a otro nivel territorial y deberá ser aprobada por la militancia en una consulta”.

Dicha consulta se debe hacer en un plazo máximo de 15 días y, de ser ratificada por los afiliados, se producirá el “cese automático de la Comisión Ejecutiva Federal, nombrándose una Comisión Gestora por el Comité Federal, o el órgano equivalente a otro nivel territorial”.

Incluso llega a establecer la función de la Comisión Gestora y que su mandato estará “limitado a un plazo de 90 días”. Patxi López, otro de los candidatos a liderar el PSOE, también apuesta por limitar la vida de las gestoras, aunque considera que el plazo máximo de actividad debe ser de seis meses, “transcurrido el cual ha de convocarse de manera automática la elección democrática correspondiente”.

El documento de Sánchez dice que la Gestora tendrá como “misión exclusiva la organización del proceso de primarias y Congreso en ese período, que dé lugar a la elección de un nuevo secretario general y una nueva Comisión Ejecutiva.”

Y añade que la Gestora “solo podrá adoptar -desde una posición de neutralidad interna- las decisiones ordinarias de gestión de la organización del partido, sin comprometer con su actuación la política o el funcionamiento más allá del periodo de su mandato”.

Dentro de la limitación del periodo en el que una Gestora está al frente de la dirección, el documento dice que “el censo de afiliados y militantes no podrá variar a partir de la creación de una Gestora”.

Asimismo, establece que “se tasará la constitución de las Comisiones Gestoras, cuya constitución deberá ser informada por la Comisión de Ética y Garantías y decididas y ratificadas por la Comisión Ejecutiva de nivel superior”.

De esta manera se recogen las principales críticas del ‘pedrismo’ a la situación actual del PSOE por la tardanza de la Gestora en convocar el Congreso Federal, así como las dudas constantes que han expresado sobre el censo que participará en las primarias para elegir al nuevo secretario general.

