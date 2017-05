PSOE. SÁNCHEZ AFIRMA QUE EL PROGRAMA DE DÍAZ ES UN “RECORTE EN LOS DERECHOS DE LOS MILITANTES”

El ex secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que le preocupa el programa presentado por Susana Díaz, porque supone un “recorte en los derechos de los militantes”.

Sánchez reconoció, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, que le ha provocado “desconcierto” y “preocupación” el programa con el que Díaz se presenta este domingo a las primarias porque pone “en cuestión” la participación de la militancia.

Defendió que su proyecto, presentado hace meses y no hace unos días, pone “luces largas” a muchos de los problemas que tiene la sociedad española, mientras Díaz plantea “medidas fracasadas en otros lugares”

En concreto, sobre la propuesta de conceder créditos de 24.000 euros a los jóvenes, dijo que es “un error que nada tiene que ver con la socialdemocracia”, porque los socialistas siempre han visto la educación como “un derecho” y no como “una posible hipoteca”.

Además, sobre la afirmación de Díaz de que “un líder no se puede esconder detrás de los militantes”, respondió que “uno no puede esconder a los militantes”.

Por ello, apuntó que “si uno hace consultas es precisamente para convencer a los militantes sobre determinadas decisiones. Difícil vas a tener convencer a los ciudadanos de tus decisiones si previamente no has convencido a tus militantes”, por eso, una de sus “principales propuestas”, dijo, es la consulta a los militantes sobre los acuerdos poselectorales

Tras esto, Sánchez puso en duda que Díaz apueste por mantener que la elección del secretario general del PSOE se haga mediante primarias. Sostiene que en el proyecto de la presidenta de la Junta de Andalucía está “puesto en cuestión” y a su juicio es “lo suficientemente ambiguo como para no saber qué propone”.

Y remarcó que su apuesta es que al líder del PSOE “se le pone y se le quita con el voto directo de los afiliados”. “Me ha preocupado porque creo que puede haber un recorte en los derechos de los militantes”, comentó en referencia al contenido del programa de Díaz.

“Para intentar encajar la candidatura de Susana Díaz se están poniendo en cuestión muchas cosas que habían sido ya superadas en los debates previos por los militantes en pro de una mayor democracia interna”, señaló.

Sánchez no dudó de la limpieza del proceso de votación de este domingo, aunque remarcó que su candidatura tendrá interventores en un 97% de las mesas electorales. “Lo importante es que se garantice la limpieza del proceso y que sea leal con el resultado en las urnas”, porque “los afiliados van a hablar claro y decir cuál es la orientación que van a dar al PSOE”.

Agregó que la primera llamada que hará en caso de vencer el domingo será “al segundo”, que entiende que será Susana Díaz. Y si pierde, como ha sido secretario general y sabe lo que supone ocupar este cargo, se pondrá “a disposición de quien gane desde el momento en el que se conozca el resultado” y será "leal", la misma lealtad que exigirá si él es el vencedor. “No haré lo que me han hecho”, dijo.

