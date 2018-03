SÁNCHEZ PIDE AL GOBIERNO “QUE SE MOJE” Y QUE “NO SEA UN MERO INTERMEDIARIO DE LA NADA”

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este martes en el Fórum Europa que el Gobierno “se moje” por los problemas de la sociedad y que “no sea un mero intermediario de la nada”.



Así lo dijo en la presentación a María Chivite, secretaria general del PSN-PSOE, en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que recordó que España tiene ante sí “enormes retos”.

“Necesitamos un Gobierno que emprenda, que se moje, que actúe en defensa de las causas en las que la sociedad va muy por delante de un Ejecutivo perdido”, afirmó el líder socialista.

En su breve intervención, Sánchez apuntó que estamos viendo “la prórroga de un Gobierno agotado, desbordado por la realidad que intenta negar” y que es “incapaz de trasladar” a la ciudadanía los “frutos” de la recuperación económica que se “queda en la parte menos expuesta de la crisis”.

“Un Gobierno que, según Sánchez, en medio del triunfalismo, ha vaciado de manera irresponsable la ‘hucha de las pensiones’” y pone “en riesgo” el sistema público de las pensiones, de ahí que la ciudadanía se haya echado a la calle y ha dicho “basta, basta de exigir sacrificios siempre a los mismos”.

Reflexionó que un “gobierno intermediario es, simplemente, un gobierno innecesario” y “España tiene enormes retos, de futuro que ya son presente, y para afrontarlos se necesita de gobiernos que aporten valor añadido, estén a la altura de una sociedad ejemplar en muchos ámbitos”.

Sánchez señaló que Chivite encarna un proyecto de izquierdas frente a la “derecha” y a esa “otra izquierda incapaz de escapar a la retórica del nacionalismo”. “Frente a las expectativas frustradas de cambio del actual gobierno de Navarra, tras dos décadas de gobierno de la derecha, el proyecto de María encarna una apelación a la sensatez y una izquierda que no se pierda en debates artificiales”.

En Navarra, dijo, hay “una izquierda que se pierde en este tipo de debates, y olvida que los valores progresistas no se defienden desde los balcones en guerras de banderas, sino priorizando los problemas reales y dando soluciones justas a la calle”.

