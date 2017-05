PSOE. SÁNCHEZ LLEGA A FERRAZ DISPUESTO A COSER

Google Plus

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, hizo su entrada este lunes en la sede federal socialista de la calle de Ferraz de Madrid por primera vez desde que el domingo ganara las elecciones primarias.

Acompañado por sus dos coordinadores de campaña, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, llegó andando hasta la puerta de la sede sobre las 12.15 horas para mantener una reunión con los trabajadores, a los que citó el día anterior.

En medio de una gran expectación mediática, Sánchez respondió con un “claro que sí”, entre risas, cuando se le preguntó si traía aguja e hilo para coser el partido tras la división vivida en los últimos meses.

En esta ocasión, la imagen de la llegada de Sánchez a Ferraz es bien distinta a la que protagonizó en 2014 cuando también venció en las elecciones primarias. Entonces, lo hizo al día siguiente de ganar y acompañado de la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, quien le apoyó en aquella ocasión.

Ahora, tras vencer a Díaz en las urnas, Sánchez ha retrasado tres días su regreso a Ferraz y la primera reunión que tendrá en la sede del partido será con los trabajadores de la casa.

La visita se produce un día en el que no estarán el presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, ni el portavoz, Mario Jiménez.

De hecho, según fuentes socialistas consultadas por Servimedia, Fernández y Sánchez todavía no han cerrado fecha y hora para una reunión, que podría ser la semana que viene, aunque sí hablaron el lunes por teléfono.

Con el regreso de Sánchez a Ferraz se abrirá de nuevo el despacho del secretario general, que no se ha abierto en todo este periodo de transición, con una dirección interina, salvo en una ocasión. Según ha podido saber Servimedia, se abrió durante el velatorio de Carme Chacón para acoger a los familiares, amigos y compañeros que se dieron cita en la sede.

Una vez que Sánchez abandonó su despacho en la cuarta planta el 1 de octubre, después de dimitir como secretario general tras perder la votación en un convulso Comité Federal, este espacio ha permanecido cerrado. Según fuentes de Ferraz, ni el despacho de Sánchez ni el de su jefe de Gabinete se han usado desde entonces. El presidente de la Gestora está usando una estancia menor a la del líder del PSOE en la planta 'noble' de Ferraz.

Desde su salida el 1 de octubre, Sánchez sólo ha acudido a Ferraz en tres ocasiones: con motivo del velatorio de Chacón, el 15 de mayo para asistir al debate entre los tres candidatos a la Secretaría General y el pasado domingo para seguir el recuento de las primarias en las que resultó vencedor.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso