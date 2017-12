SÁNCHEZ APELA A LA “UNIDAD Y LEALTAD” EN EL PSOE PARA PREPARAR EN 2018 LAS PRÓXIMAS CITAS ELECTORALES

El secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a los militantes del partido apelando a afrontar un 2018 que sea el “punto de partida” para las próximas citas electorales, autonómicas, locales y europeas en 2019.



“Lo haremos desde la unidad y la lealtad a un proyecto, el del Partido Socialista Obrero Español, absolutamente esencial para España. Juntos somos una fuerza imparable de cambio que ya transforma nuestro país desde el ámbito autonómico y también desde el local allí donde tenemos responsabilidades de gobierno”, dijo.

Así lo indica el líder del PSOE en una misiva a la que comienza recociendo que concluye un “año repleto de actividad, acontecimientos relevantes y enormes desafíos de futuro en nuestra organización y también en el ámbito institucional”.

Este año 2018, dice Sánchez, es “decisivo” para culminar la legislatura en la mayoría de las instituciones (autonómicas y municipales) y “debe ser también el punto de partida para renovar la confianza en el proyecto socialista”.

Sánchez, que concluye el año de nuevo al frente del PSOE después de que dimitiera y volviera a salir elegido por primarias como secretario general en mayo, recuerda que el 39 Congreso Federal de junio renovaron “esperanzas y expectativas y revalidamos nuestro compromiso como garantía de cambio político real y factible desde los valores progresistas”.

Destaca en la carta la “capacidad” de los socialistas “de anticipar los retos y desafíos del porvenir” y ella es “más necesaria que nunca ahora que atravesamos una crisis política y territorial que se alimenta, precisamente, de la incapacidad de la derecha para afrontar problemas cuya solución encomienda al paso del tiempo o a la simple casualidad”.

Tras este análisis, recuerda la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico en el Congreso como el “mejor” ejemplo de “compromiso frente a la inacción”.

Expone que el “proyecto de convivencia y afectos compartidos, de diversidad desde la justicia y la solidaridad, el que cuestiona el independentismo en Cataluña por la irracionalidad de sus postulados”.

Y dice que, ante esa “coyuntura”, “el PSOE no ha vacilado a la hora de defender la democracia frente a las vías unilaterales de ruptura que tanto daño han causado a la sociedad catalana”.

No obstante, pese a su respaldo al Ejecutivo en la aplicación el 155 de la Constitución en Cataluña, Sánchez señala que el “secesionismo ha crecido, entre otros factores, sobre el silencio y el inmovilismo, lo que hace más necesaria que nunca la consolidación de un proyecto alternativo desde los valores de la izquierda”.

Destacó los “valores comprometidos, por encima de todo, en la lucha contra todas las fuentes de desigualdad” de los socialistas, que son los que les animó al pacto por “la lucha contra algunas de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo, como la violencia machista” y “con la finalidad de articular todos los recursos necesarios para que nunca más una mujer sienta que el sistema y las instituciones le fallan”.

Apuntó que “las desigualdades y la pobreza creciente contradicen el discurso triunfalista de la derecha, incapaz de trasladar a la ciudadanía una recuperación que no deja de ser cierta para un gran número de hogares en los que llegar a fin de mes sigue siendo un problema”, un día después de que el presidente del Gobierno, de su comparecencia en el Palacio de La Moncloa para dar cuenta del balance de 2017, destacase la mejora de los datos económicos y cómo esta llega a todos los españoles.

“Contra la España fatalista y resignada que nos ofrece la derecha, nuestro partido tiene el deber de abordar las grandes transformaciones que necesita España para no aceptar como inevitable la afirmación de que la próxima generación tendrá peor calidad de vida que la precedente”.

Por ello, aseguró que “España se merece que la izquierda vuelva al Gobierno. Una izquierda autónoma frente al poder establecido. Una izquierda constitucional y solidaria que no cede ni ante el independentismo ni ante el autoritarismo de la derecha”.

“Nuestro país necesita la sensatez de esa izquierda que representa el PSOE” señala Sánchez en una carta en la que reivindica el PSOE dice que como la única alternativa en la izquierda porque son “la que se centra en las personas por encima de los territorios. Esa izquierda que cree en esa España más justa, más social y más democrática que todos estamos esperando”.



