GUERRA LE DICE A SÁNCHEZ QUE “NO LE INTERESA” LA OFERTA Y RECHAZA SEGUIR EN LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, trasladó este jueves a Pedro Sánchez que rechaza la oferta que el líder del PSOE le hacía de ser el presidente de honor de la Fundación Pablo Iglesias.

Según confirmaron a Servimedia fuentes del entorno de Guerra, el histórico dirigente socialista estuvo esta mañana en Ferraz para mantener una reunión con Sánchez, como ya adelantaron algunos medios de comunicación. Según fuentes de Ferraz, en la cita estuvo “cariñoso, como siempre”, con el líder socialista, pese a que no aceptó la “salida elegante” que se le ofrecía con este puesto de nueva creación.

Hace unos días, Servimedia adelantó que en la Comisión Ejecutiva Federal del próximo 31 de julio se abordaría el relevo de Guerra al frente de la Presidencia de la Fundación Pablo Iglesias, en la que está desde 2007, en favor del exguerrista y actual miembro de la Ejecutiva Federal José Félix Tezanos.

Tezanos, que ahora es secretario de Estudios y Programas, ha estado desde el principio junto a Sánchez en esta nueva etapa y formó parte de su equipo de campaña en las primarias, mientras que Guerra apoyó a Susana Díaz en las pasadas primarias y la respaldó con su presencia en el acto de proclamación de su candidatura y en el último acto importante de la campaña.

Pese a que Sánchez quería ofrecer a Guerra una salida digna, ya intuían que se produciría ese rechazo. Fuentes del entorno del exvicepresidente comentaron a esta agencia que tenía “claro desde hace tiempo” que no iba a ser el presidente de honor porque es “una oferta que no le interesa”.

Desde Ferraz se quiere dar un "impulso" a esta fundación para que sea un motor de análisis y propuestas, un verdadero 'think tank', y se aprovechó la "disponibilidad" del histórico dirigente socialista porque, según comentaron fuentes próximas a Sánchez, tras ganar las primarias Guerra le llamó para felicitarle y puso a disposición su cargo. "Te tomo la palabra, nos hablamos", cuentan fuentes socialistas que le respondió el reelegido líder del PSOE.

Ferraz también quiere dar otro aire a la “única” fundación que le queda al PSOE y, por eso, también se van a incorporar mujeres a su Patronato, ante tanto “macho”. Actualmente, el órgano director está formado por 16 personas, de las que sólo una es mujer, Angelina Costa. Entre las incorporaciones estarán mujeres que forman parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Bajo la presidencia de Guerra, en el Patronato actual -según la web de la fundación- están Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, y diputados socialistas como Rafael Simancas, hoy también secretario general del PSOE en el Congreso, y José Andrés Torres Mora, diputado por Málaga, así como el senador por Madrid José Cepeda.

Según comentaron a Servimedia otras fuentes socialistas, ya están produciéndose estos cambios y la semana pasada se llamó a algunos patronos que estaban en la fundación para comunicarles que no iban a seguir. Como también ocurriera cuando la Gestora se hizo cargo del PSOE, el Patronato de la fundación contará con nuevos miembros.

