PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA SU GRATITUD A QUIENES PROMUEVEN SU CANDIDATURA PERO NO ACLARA SI LA PRESENTARÁ

El ex secretario general del PSOE Pedró Sánchez expresó este miércoles su "gratitud inmensa" a los cargos y militantes socialistas que ayer le pidieron que se postule como candidato a las primarias, pero no aclaró si finalmente lo hará o no.

En un mensaje en su perfil de Twitter, la vía que suele utilizar últimamente para expresar su opinión sobre diversos asuntos de actualidad, Sánchez manifestó su "gratitud inmensa por la confianza" y añadió un misterioso: "Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas".

Ese "entre todos" no precisa cuál será el papel que asumirá él dentro de ese propósito de "recuperación" del PSOE, ni si incluye a los socialistas que no comparten la petición que ayer le trasladaron en una reunión en Madrid casi 70 cargos institucionales y orgánicos del partido de que anuncie que se presentará a las primarias del próximo Congreso Federal del partido, para el que aún no hay fecha.

