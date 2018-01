AP-6. PEDRO SÁNCHEZ EXIGIRÁ "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS" POR EL CAOS DE TRÁFICO DURANTE EL TEMPORAL

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dejó claro hoy en el Fórum Europa que exigirá, "no cabe duda", responsabilidades políticas por el caos de tráfico durante el temporal de nieve del pasado fin de semana.



Lo dijo durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, al poner ese caos como ejemplo de la situación del Gobierno, al que ve con un proyecto "agotado", dividido internamente y en estado "de shock" por el ascenso de Ciudadanos.

El último ejemplo de su modo de gestionar "lo hemos visto este pasado fin de semana, con miles de vehículos atrapados en las carreteras por el temporal de nieve. El Gobierno se limitó a predecir el temporal pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias", denunció.

Los socialistas han pedido las comparecencias en el Congreso de los Diputados de los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna, y del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de esas explicaciones "exigiremos, no cabe duda, las responsabilidades políticas que merece esta situación".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso