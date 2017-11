SÁNCHEZ CIERRA ESTE DOMINGO EN ARAGÓN LA RENOVACIÓN DE LÍDERES TERRITORIALES DEL PSOE

- Los presidentes autonómicos socialistas superan las primarias. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pondrá este domingo el broche de cierre a los congresos regionales del partido con los que se han renovado las ejecutivas.

Sánchez participará en la clausura del 16º Congreso Regional del PSOE de Aragón, en el que se aprobará la Ejecutiva que acompañará a Javier Lambán en su nueva etapa al frente de esta federación.

En Zaragoza, en el Palacio de Congresos de la Expo, con la clausura de este congreso se escenificará el cierre de las disputas regionales en el PSOE -aunque quedan algunos provinciales-, que comenzó con la reelección de Sánchez como secretario general en las primarias de mayo. El poder del ‘sanchismo’ se ha asentado en algunos territorios al hacerse con la mayoría de las secretarías generales, pero el cierre total de la renovación de cargos llega con los congresos regionales.

Fuentes socialistas reconocen que ha sido un periodo difícil para la organización, pero que ahora arranca una nueva etapa en el PSOE una vez que ha concluido la definición de la estructura del partido.

PRIMARIAS DE MAYO

Las primarias federales de mayo fueron el desenlace de una dura etapa en el PSOE que arrancó en octubre de 2016 con la dimisión de Sánchez como líder del partido, después de que se le rebelara un sector crítico. Entonces, una gestora presidida por Javier Fernández se hizo con la dirección del PSOE hasta que el 21 de mayo Sánchez se impuso a Susana Díaz y a Patxi López en las elecciones a la Secretaría General.

Acto seguido, en junio se celebró en Madrid el 39 Congreso Federal, en el que se respaldó a la Ejecutiva de casi 50 personas elegida por Sánchez con personas afines a su proyecto político. Sin embargo, el cierre de la brecha en el partido seguía a la espera de las primarias regionales.

No obstante, todos los presidentes autonómicos socialistas han conseguido superar las elecciones primarias en sus federaciones y mantener su liderazgo al frente del partido en su región, salvo el asturiano Javier Fernández, que no optó a la reelección.

Y es que la victoria Sánchez puso en jaque los liderazgos territoriales del PSOE porque todos los presidentes autonómicos -con la excepción de la balear Francina Armengol- se habían posicionado a favor de la candidatura de Susana Díaz.

La primera batalla fue en la Comunidad Valenciana, donde el presidente Ximo Puig tuvo que librar unas primarias frente al alcalde de Burjassot y próximo al ‘pedrismo’, Rafa García, que dio el paso para liderar la federación valenciana, donde Sánchez había ganado las primarias (9.552 votos contra 4.274) pese a que Puig apoyó abiertamente a Díaz.

En esta federación se cumplió lo que muchos socialistas advertían de que las primarias federales no tendrían su traslado a los territorios y menos en aquellos donde había un presidente autonómico, y Ximo Puig revalidó su liderazgo al frente del PSPV.

En Extremadura el presidente Guillermo Fernández Vara tuvo también que disputar unas primarias para seguir al frente del PSOE en su región. Al igual que Puig, Vara venció con holgura pese a que el ‘pedrismo’ ganó en Extremadura en las primarias federales.

En el mismo fin de semana, la vicepresidenta autonómica de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, fue derrotada por Pablo Zuloaga, del sector de Pedro Sánchez.

ANDALUCÍA

Al igual que ocurrió con Francina Armengol a inicios de julio, a final de mes Susana Díaz fue reelegida secretaria general del PSOE andaluz porque ningún otros candidato recabó los avales necesarios. Ambas, Díaz y Armengol, han sido las únicas presidentas autonómicas que no han tenido que disputar primarias para mantenerse como líderes en sus federaciones pese a que han tenido que librar con ‘ruido interno’.

En el caso de Armengol, porque primero apoyó a Patxi López pese a que su federación estaba con Sánchez en las primarias federales, lo que la animó a última hora a apoyar al actual secretario general. Y en el de Díaz, porque los ‘pedristas’ en Andalucía le reprocharon la convocatoria rápida de elecciones internas y que eso no les dejara preparar una alternativa.

Tras el verano se disputaron varias elecciones internas, como la de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page, crítico con Sánchez, se impuso. Pero uno de los mayores focos de atención estaba puesto en Aragón, donde el presidente de la comunidad y líder del PSOE, Javier Lambán, fue un acérrimo defensor de Díaz y crítico de Sánchez.

ARAGÓN

Pero como en los casos anteriores, se juntaron varios factores y Lambán revalidó su cargo como secretario general del PSOE en Aragón, alejando así la temida bicefalia.

Esa bicefalia sí se producirá en Asturias -ya ha pasado en otras etapas- después de que Javier Fernández renunciara a continuar como líder de la FSA y se disputaran elecciones internas. Esos comicios los venció Adrián Barbón, afín a Sánchez y muy próximo a la vicesecretaria general del PSOE, Adrián Lastra.

Concluidas todas las elecciones primarias a nivel regional del PSOE, el poder del secretario general ha quedado más presente en algunas federaciones al quedar al frente de las mismas personas afines.

Tal es el caso de La Rioja, donde Francisco Ocón sustituyó a César Luena, que no optaba a la reelección. En Murcia, un impulso final de Ferraz ayudó en la victoria de Diego Conesa, mientras que en la siempre convulsa federación madrileña, el candidato próximo a Pedro Sánchez, José Manuel Franco, consiguió hacerse con la Secretaría General, así como en Ceuta, con Manuel Hernández, y Melilla, con Gloria Rojas. En Canarias, tras unas primarias con tres candidatos, el ‘pedrista’ Ángel Víctor Torres se impuso.

En Navarra, María Chivite, cercana a Sánchez, consiguió revalidar su liderazgo al frente del PSN sin tener que disputar primarias, lo mismo que ocurrió en el País Vasco con Idoia Mendía -que fue próxima al líder socialista hasta que Patxi López quiso optar a la Secretaría General del PSOE-, que se situó al frente del PSE.

Junto a Aragón, la última cita fue en Galicia, donde Gonzalo Caballero -que lideró la voz del ‘pedrismo’ en las primarias federales- se convirtió en el nuevo secretario general del PSOE de Galicia y puso fin a la Gestora que puso en marcha Sánchez en su etapa anterior.

El equipo próximo a Sánchez, según indicaron fuentes del mismo a Servimedia, no se fijaba el objetivo de controlar las federaciones teniendo al frente de las mismas a afines, sino que disputarían el control en las agrupaciones provinciales y locales. En eso están ahora, pero, como reconocen algunas fuentes, el ‘pedrismo’ no se está asentando en algunos lugares, como ha ocurrido en Andalucía, donde la falta de liderazgos y la división de este sector crítico permitió que los afines a Díaz sigan al frente de las ocho provincias.

REUNIONES CON SÁNCHEZ

Ahora, con la conclusión de los congresos regionales, Sánchez ha convocado una reunión del Comité Federal, máximo órgano entre congresos del partido, y del Consejo de Política Federal, en el que se dan cita los líderes territoriales.

Se trata de la primera vez que Sánchez reúne a estos dos órganos desde que regresó en mayo a la Secretaría General del PSOE.

