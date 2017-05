PSOE. SÁNCHEZ MARCA DISTANCIAS CON PODEMOS Y BUSCA UNA “ALIANZA SOCIAL DE PROGRESO”

- Mantiene el necesario perfeccionamiento del carácter plurinacional del Estado. El documento con el que se presenta Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE mantiene la necesidad de “perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado”, mientras que hace hincapié en su “autonomía” y apuesta por “una alianza social de progreso que nos acerque cuanto antes a la sustitución del PP en el gobierno de España”.

Así consta en el texto que esta tarde presentará el ex secretario general junto a los coordinadores, la ex minstra Cristina Narbona y la diputada Margarita Robles, y que es resultado de la modificación del documento inicial presentado en febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Según explicaron el economista Manuel Escudero y el sociólogo José Félix Tezanos, los coordinadores de este documento final que será la “matriz” para el debate en el Congreso Federal de junio, el texto es resultado de las más de 20.000 propuestas recibidas y coordinadas por más de 400 expertos en los últimos dos meses, y que han elevado de 168 a 245 las propuestas que plantea la candidatura 'Por una nueva socialdemocracia'.

De estas 77 nuevas propuestas 12 son las que han incorporado del programa del candidato Patxi López. Y aseguran que no se ha eliminado ninguna de las que había en el texto original, aunque sí hayan sufrido matizaciones.

En el documento de febrero, bajo el epígrafe “alianzas estratégicas básicas” se apostaba por “desarrollar la unidad de acción de todas las fuerzas que coincidan en la necesidad de desarrollar una democracia avanzada en lo político y en lo económico que haga progresar la justicia social. El PSOE impulsará esta Alianza de Progreso”.

Ahora, en el documento final, se desarrolla más esta cuestión y se concreta que “desde nuestra autonomía y nuestras señas de identidad, recuperando para el socialismo español el voto de la izquierda en España, cimentaremos una alianza social de progreso que nos acerque cuanto antes a la sustitución del PP en el gobierno de España”. Ya no se habla de "unidad de acción".

DIFÍCIL ENTENDIMIENTO CON PODEMOS

El propio Tezanos reconocía que “se ha precisado bastante” este apartado al abrirlo a “las fuerzas de la sociedad española” que “asuman comportamientos responsables” y, por tanto, se apuesta por una “alianza social de progreso”, y no tanto política.

Por ello ahondan en la “autonomía” del proyecto socialista y en que el PSOE debe ser reconocido como un “partido serio” que no hace “paseos en autobús ni circos” y que se erige como el principal de las fuerzas de izquierdas y una “alternativa real”.

Reconocen que esta modificación del texto parte de que la militancia no había recibido bien ese posible entendimiento con Podemos después del “estilo” en su acción política que últimamente está manteniendo el partido que dirige Pablo Iglesias.

Los cambios, según los coordinadores del programa, se han ido realizando en correlación con los socialistas que participaban, de manera que aseguran que el 92% respaldó lo referido al modelo territorial.

PLURINACIONALIDAD

Precisamente, según destacó el sociólogo, se mantiene “hasta la última coma” de lo concerniente al reconocimiento de que la soberanía del Estado reside en el pueblo español y de esa concepción “no ha cambiado nada”.

Por ello, se mantiene tal cual el párrafo que dice: “Las tensiones relacionadas con la organización territorial del Estado han sido una constante en la historia de la España moderna (…) Los socialistas entendemos que el federalismo, con sus premisas de cooperación, colaboración y solidaridad, como se defiende en nuestra Declaración de Granada, puede y debe ser la solución de una España orgullosa de su diversidad y comprometida con el autogobierno de las comunidades que la integran. Una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”.

Escudero intentó aclarar que este planteamiento está dentro de la Declaración de Granada que consensuaron en el PSOE como el marco de su modelo territorial, así como que “aquí no se plantea que haya naciones políticas diferentes a la española”, porque “la nación española es soberana y dentro existen naciones culturales y lo que queremos perfeccionar es el reconocimiento de las especificidades culturales”.

Tezanos y Escudero, ante las insistentes preguntas de los periodistas, dejaron claro que no se trata de una apuesta directa por reformar la Constitución, sino que debe ser un tema que se trate en una futura subcomisión que aborde la reforma de la Carta Magna. De hecho, indicaron que esa interpretación se podría reconocer en “otros artículos” sin tener que retocar el número 2.

Y, en esa línea, en otro apartado del programa de Sánchez se señala que “la Constitución, en sus artículos 148 y 149, diseña un espacio en el ejercicio de las políticas culturales en España como competencia compartida entre todas las Administraciones. Es el mejor ejemplo de la consciencia de nuestros constituyentes acerca de la plurinacionalidad cultural de España y su necesaria profundización federal, ya desde 1978”.

Esta última cuestión, en la que tanto Sánchez como su equipo se reafirman y que sostienen que existe una España plurilingüe, plurinacional y pluricultural, genera ciertas críticas desde sectores socialistas que aseguran que eso está “fuera” de la Declaración de Granada.

Además, recuerdan que en su etapa de secretario general, Sánchez negaba la condición de ‘nación’ para Cataluña y ahora lo dice en sus actos de campaña.

