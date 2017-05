SÁNCHEZ APELA AL DIÁLOGO ENTRE COMPAÑEROS Y PIDE QUE SE CELEBRE UN “DEBATE DE GUANTE BLANCO”

Google Plus

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez apeló este lunes al “diálogo” entre compañeros y aseguró que es necesario que en esta jornada tenga lugar un “debate de guante blanco” entre los candidatos y que hasta las primarias del 21 de mayo haya una “movilización masiva” que “recupere” el Partido Socialista.

Sánchez fue el primero en llegar a la sede de Ferraz, alrededor de las 11.10 horas, donde se celebra este lunes el debate a tres entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

Llegó muy sonriente, acompañado de su equipo, entre ellos la coordinadora de su candidatura, Adriana Lastra. El ex secretario general del PSOE llegó ataviado con la clásica chupa de cuero, pieza que se ha convertido en un clásico para Sánchez en estas primarias, y una camisa verde agua.

Sánchez fue el primero de los tres candidatos en llegar a Ferraz, se adelantó unos minutos a lo que estaba previsto por lo que tuvo que ser él quien recibió al presidente de la Gestora, Javier Fernández, y no al revés.

El ex líder de los socialistas aseguró ante los periodistas a las puertas de Ferraz que apela a la “movilización masiva” hasta el 21 de mayo para poder “recuperar” el partido.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso