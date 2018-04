SÁNCHEZ CELEBRA LA REPÚBLICA QUE ÁBALOS DESDEÑA

La reivindicación de la República es una cuestión que no representa una posición unánime en el seno del PSOE como se comprobó en el último congreso federal tras una iniciativa de Juventudes Socialistas.



Con motivo de este 14 de abril, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, publicó un tuit en el que apuntó que, “como cada 14 de abril, los socialistas rendimos tributo a nuestra memoria”.

Tras esta celebración, recordó unas palabras de quien fuera presidente de la II República y presidente del Consejo de Ministros en aquel periodo, Manuel Azaña: “Con la República no prometo una era de felicidad, de ventura y de grandeza; pues la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres”.

Y lo acompaña de una reflexión en la que el líder del PSOE asegura que “el espíritu de aquel republicanismo cívico sigue plenamente vigente para los socialistas”. “Hoy 14 de abril, honramos la memoria democrática de nuestro país” y “a todos aquéllos que pagaron el mayor tributo por la causa de la libertad en España” tanto con su propia vida como con el exilio. “Por ellos, hoy recordamos” y “lo hacemos para luchar contra el olvido selectivo, que algunos siguen promoviendo irresponsablemente, y para honrar el legado y la obra de la II República”.

En la misma línea se expresó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, con dos mensajes en Twitter. En uno, la ‘número dos’ del PSOE usa la cita de Clara Campoamor “República, República siempre, la forma de gobierno más conforme con la evolución natural de los pueblos”. Además, publicó un enlace a una interpretación del Himno de Riego por la Orquesta Internacional de Praga. “Seguimos celebrando aquel 14 de abril de 1931. Himno de Riego”, escribió la dirigente asturiana.

Estas conmemoraciones se producen después de que la dirección federal del PSOE se desmarcara de Juventudes Socialistas, la organización juvenil del PSOE, en la defensa de apostar por instaurar en España la Tercera República.

HACIA LA III REPÚBLICA

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, “obviamente” no secundó las palabras de Juventudes Socialistas. Esta organización que encabeza su secretario general, Omar Anguita, reivindica “avanzar hacia la Tercera República” con motivo del 14 de abril, día en el que se proclamó la II República en España.

“No, no las secundamos, obviamente”, dijo Ábalos entre risas cuando fue preguntado por el comunicado de JSE, en el que recuerda que “una de las principales y más antiguas señas de identidad” de las Juventudes Socialistas es la reivindicación de la república como modelo de Estado. Y les conminó a "que estén en otras cosas, este país tiene ahora unos problemas muy importantes"

En el pasado 39 Congreso Federal, JSE intentó que la resolución política aprobada incluyera que se apueste por convocar en España un referéndum sobre el modelo de Estado y "avanzar hacia la tercera República".

Tras disputas internas en el seno del cónclave, el equipo de Sánchez consiguió evitar que saliera adelante esa enmienda y, al final, la resolución política reflejó que “el PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado y la forma de gobierno hacia la que pretendemos avanzar fortaleciendo los valores republicanos y promoviendo un modelo federal.



