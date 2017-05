PSOE. SÁNCHEZ CREE QUE PUEDE CAPTAR VOTOS DE LÓPEZ TRAS EL DEBATE

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, cree que puede captar votos que hace unos días podían decantarse por Patxi López después del debate que mantuvieron los tres candidatos este lunes.

Fuentes próximas al exlíder del PSOE creen que la otra candidata, Susana Díaz, no va a captar más votos tras el debate porque sobrepasó la línea al ir al “cuerpo a cuerpo” contra Sánchez.

Pese a que se ha destacado la expresión de ‘no mientas, cariño’ que la presidenta andaluza dedicó a Sánchez, en el equipo del ex secretario general le restan importancia y aseguran que el candidato no la escuchó.

Pero sí remarcan que Díaz cometió el “error” de cruzar la brecha cuando le dijo que 'el problema eres tú'. En ese momento, dicen, ella perdió el debate porque “cruzó una línea muy peligrosa que no se entiende” en un debate entre compañeros.

Afirman que el debate puede mover voto, pero principalmente que pase desde el lado de López al de Sánchez, y que Díaz no va a sumar nada, porque la actitud que tuvo “se le viene en contra”. A esta tesis, suman que consideran desafortunada la posición de López de hacer la ‘pinza’ con Díaz contra Sánchez.

