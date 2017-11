SÁNCHEZ QUITA A LOS ‘BARONES’ DE LA PRIMERA FILA DEL COMITÉ FEDERAL

Google Plus

La nueva dirección del PSOE decidió este sábado que en el Comité Federal que se celebra hoy en Alcalá de Henares (Madrid) los líderes territoriales socialistas se sentaran con sus delegaciones y no todos juntos en la primera fila.



Tradicionalmente, frente a la Comisión Ejecutiva del PSOE -que es la que rinde cuenta ante el Comité Federal-, los secretarios generales y presidentes autonómicos del partido se situaban en la primera fila. Pero en esta ocasión, según ha podido saber Servimedia, la organización decidió colocar a los ‘barones’ junto a sus delegaciones.

El Comité Federal es el máximo órgano entre congresos del partido y supone una reproducción del Congreso Federal. En los plenarios del cónclave federal, los líderes están junto a sus delegaciones.

De esta manera, por primera vez, el secretario general no tendrá que rendir cuentas ante el Comité Federal con una primera fila copada por los máximos dirigentes regionales del partido.

MÁS DISCRETO

Con este cambio, no se podrán ver conversaciones ni gestos cómplices entre ‘barones’ mientras habla el secretario general o cualquiera de los miembros del Comité Federal que haga uso de la palabra.

En esta ocasión el Comité Federal, el primero de la nueva etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE, después de que una reunión de este órgano concluyera con su dimisión hace un año, se hace coincidir con una reunión del Consejo de Política Federal.

Es ahí, en esta reunión de los ‘barones’ donde se espera que los secretarios generales o presidentes autonómicos ofrezcan su punto de vista sobre la situación política y reserven el Comité Federal para el resto.

