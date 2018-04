SÁNCHEZ APUESTA POR SUBIR EL IRPF HASTA EL 52% A RENTAS SUPERIORES A 150.000 EUROS

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirma que su propuesta de reforma fiscal contempla subir el IRPF hasta el 52% a rentas superiores a 150.000 euros.



"Ahora el marginal máximo de la escala estatal está en el 22,5%, a partir de 60.000 euros", dice Sánchez en una entrevista en 'Expansión' que recoge Servimedia, en la que asegura que su propuesta pasa por que "estableceríamos un tramo estatal al 26,5% a partir de 150.000 euros, con lo que el máximo se situaría en el 52% en Andalucía, Asturias y Cataluña, siendo inferior en el resto".

"Además, tenemos que hacer una reforma para que la renta no sólo sea la nómina, sino también el capital, y por tanto empiece a haber un acercamiento entre una tributación y otra. Y también se incorporaría el patrimonio. Tenemos que hacer una reforma fiscal en profundidad", resume Sánchez un día antes de que el PSOE presente su proyecto alternativo de Presupuestos Generales junto a una completa reforma fiscal.

El líder del PSOE dice que "no podemos tener un sistema fiscal de tercera para un Estado del Bienestar de primera". A su juicio, el Gobierno quiere un sistema fiscal con una presión del 38%, mientras que los socialistas "queremos que ese porcentaje aumente por encima del 40%, hasta alrededor del 42%. Hay que hacer un sistema fiscal en el que quien más tenga contribuya más en el IRPF y en Sociedades. Subirlo. Pero mi compromiso es que a la clase media y trabajadora no le vamos a subir los impuestos", afirma.

Por otra parte, preguntado por si el impuesto del ahorro subirá desde el 19%-23% hasta el umbral del 30%, Sánchez indicó que se no se están planteando "en absoluto llegar a eso, estará por debajo del 30%. Iremos aumentando", concluye.



