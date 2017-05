PSOE. BONO ESPERA QUE SÁNCHEZ NO SE ACERQUE A PODEMOS PORQUE NO ES “REFERENCIA” PARA LOS SOCIALISTAS

Google Plus

José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados, manifestó hoy que espera que Pedro Sánchez no se acerque a Podemos tras su victoria en las primarias del PSOE, porque, a su juicio, la formación morada no es una “referencia” para los socialistas.

En declaraciones en la Cope recogidas por Servimedia, Bono, sobre el triundo de Sánchez, dijo que “ahora procede ayudarle y apoyarle para que la victoria en el seno del partido se traslade al ámbito de la nación”, en referencia a las próximas elecciones generales.

Además, el exmandatario autonómico confía en que “los militantes que le han votado sepan estar junto a los que no lo hemos hecho”, en alusión a los que apoyaron a Susana Díaz y Patxi López.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso