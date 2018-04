Política

Ruiz-Huerta: El reglamento para primarias no garantiza la pluralidad interna

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho hoy que el reglamento para las primarias "no es bueno para garantizar la pluralidad interna" en Podemos, "no refleja la pluralidad (del partido) y está hecho para expulsar a todo aquello que no sea la lista o el equipo vencedor".