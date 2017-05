Ruiz-Huerta, candidata de Podemos Madrid en moción censura contra Cifuentes

Podemos propondrá a su portavoz en la Asamblea de Madrid, la diputada Lorena Ruiz-Huerta, como candidata a presidir la Comunidad de Madrid en la moción de censura que presentará contra Cristina Cifuentes y que para prosperar necesitaría del apoyo de Ciudadanos y del PSOE.

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha hecho este anuncio en la Pradera de San Isidro durante la fiesta del patrón madrileño, donde ha anunciado también que el partido celebrará un Consejo Ciudadano autonómico el próximo viernes.

"A pesar de que el resto de formaciones políticas no se nos sumen, es muy oportuno que nosotros sigamos adelante con esta moción de censura", ha afirmado por su parte Lorena Ruiz-Huerta, quien ha defendido que seis años después del 15-M "la ciénaga de la corrupción se desborda de una manera insoportable" en el PP.

"Ellos han cerrado la puerta a acompañarnos en esta moción", ha agregado sobre la oposición de Ciudadanos y PSOE la portavoz de Podemos, que admite que aunque la esperanza "es lo último que se pierde" las opciones de que la moción de censura prospere "son escasas"; Podemos se reunió el viernes con el resto de fuerzas.

A juicio de la parlamentaria de Podemos las políticas de Cristina Cifuentes en la Comunidad son las mismas que las de Ignacio González -en prisión provisional por el caso Lezo que investiga una supuesta trama corrupta en el Canal de Isabel II- o que las de la dimitida Esperanza Aguirre.

Según Lorena Ruiz-Huerta, que no ha acudido a los actos del Ayuntamiento para celebrar San Isidro, el PSOE no apoyará su moción de censura porque pese a compartir el diagnóstico teme "el desgaste" que le puede producir apoyar una iniciativa que no prosperará por un voto, ya que el bloque PSOE-Podemos suma 64 escaños mientras que la unión de PP y Ciudadanos es de 65.

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid no ha coincidido hoy con el ex 'número dos' de Podemos, Íñigo Errejón, quien censuró que esta sustituyese a José Manuel López, cesado de la Portavocía de este partido en el Parlamento madrileño.

Ruiz-Huerta es, a juicio del diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón, "buena candidata" para la moción de censura.