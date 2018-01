Rufián recuerda que Puigdemont se comprometió a volver tras el 21D y asegura que Junqueras es la alternativa

"Si el presidente no puede ser presidente lo lógico es que el vicepresidente tenga que ser presidente y tenemos informes de abogados externos a cualquier partido político que indican que Junqueras sí que podría ejercer su derecho como diputado y como presidente", ha señalado en declaraciones a 'Antena 3 TV' recogidas por Europa Press.

De este modo, Rufián ha recordado que su objetivo de cara a los comicios autonómicos fue el de "reponer el Gobierno legítimo en Cataluña", por lo que, a su juicio, Puigdemont es "el presidente legítimo". Además, ha subrayado que JxCat "ganó las elecciones en cuanto a independentismo se refiere" y ha apuntado que desde ERC les apoyarán, "como no puede ser de otra manera" cuando diga "lo que quiere hacer".

En cuanto a la situación de Puigdemont en Bruselas, Rufián ha lamentado que la gente "se tenga que exiliar para no entrar en la cárcel" por, según ha señalado, "cumplir con un programa electoral". También ha insistido en que, para el exvicepresidente, "Bruselas es otra cárcel", aunque sea "diferente" a la de Estremera, en la que se encuentra encarcelado Junqueras.

FORCADELL, MEJOR QUE DOMÈNECH

Respecto a la formación de la Mesa del Parlament y la posibilidad de que el coordinador de Cataluña En Común, Xavier Domènech, sea nombrado presidente de la misma, ya sea con apoyo de Junts per Catalunya o de Ciudadanos, Rufián espera que llegado el momento no lo acepte y que la formación aliada de Podemos mantenga su perfil de izquierdas.

Según ha dicho, el objetivo de ERC sigue siendo que la gente "vuelva a los puestos que la gente decidió" en la anterior legislatura y eso incluye la vuelta de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, si acepta.

El diputado de ERC no ha querido prejuzgar lo que piensa hacer Forcadell y considera "categórico" dar por hecho que no optará a la reelección: "Esta mañana me he reunido durante una hora con ella y no me puedo meter en su autonomía personal, pero hay que recordar que declaró ante un juez que le amenazó con que si seguía como hasta ahora a lo mejor entraba en la cárcel", ha concluido.