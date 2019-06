Rufián insta a Puigdemont a no volver a España porque no quiere que "detengan a nadie más"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este lunes al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a no volver a España porque "si viene será detenido" y desde ERC no quieren que haya más líderes independentistas presos.



"Si el presidente legítimo Carles Puigdemont viene a España seguramente será detenido y nosotros no queremos que detengan a nadie más", ha asegurado Rufián en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Estas declaraciones llegan después de que Puigdemont el pasado viernes, así como el también europarlamentario electo Toni Comín, dijeran que saben lo que tienen que hacer para acreditarse como diputados en Estrasburgo.

Así, ha dicho que el ex president es "plenamente consciente de que si pisa territorio español será injustamente detenido". Por lo tanto, se mantiene la incógnita de cómo gestionará Puigdemont su acreditación como eurodiputado, ya que está citado por la Junta Electoral Central el próximo 17 de junio en Madrid para recoger su acta.

Cuestionado por la situación de Oriol Junqueras y Raül Romeva, diputado en el Congreso y senador, respectivamente, que podrían renunciar a sus actas para acudir al Parlamento Europeo, Rufián ha reconocido no tener "ni idea" de lo que decidirán. Sin embargo, sí ha dejado claro que ambos "se conocieron en Bruselas, les encanta la política europea y son muy europeístas", por lo que ha apuntado que "quizá por ahí va su futuro".





CONTRARIO A UN PACTO "ANTINATURA" ENTRE COLAU Y VALLS

Por otro lado, el portavoz de Esquerra ha señalado sobre un posible Gobierno de Ada Colau en Barcelona en minoría con el apoyo de Manuel Valls que "guste más o menos Ernest Maragall, de ERC, ganó las elecciones y la normalidad sería conformar un gobierno de izquierda entre Colau y Maragall, que aglutinan a 20 ediles. Así califica el resto de pactos de "antinatura".

De esta forma, ha cuestionado que una "gran activista contra los desahucios" como Ada Colau pueda aceptar "los votos de un tipo que 'desahució' a 10.000 personas de Francia". Sin embargo, se ha mostrado "convencido" de que aunque no gobierne ERC estará "a favor de cualquier iniciativa de izquierda", aunque lo que está pasando ahora mismo en Barcelona es "anómalo".

Por último, ante los rumores de un posible adelanto electoral en Cataluña tras los resultados de los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26M, el dirigente de ERC ha afirmado que "el Gobierno de Cataluña tiene una mala salud de hierro" y que aunque "llevan mucho tiempo diciendo que está finiquitado, no es así". "El vicepresidente, Pere Aragonès, es una de las mejores cabezas que tiene Cataluña. Es un Gobierno muy fuerte aunque de fuera no sea vea", ha sentenciado.