Rufián acusa a Podemos de callar cuando "perseguían, espiaban y difamaban" a ERC

En declaraciones a los medios en Girona, ha asegurado que una de las primeras iniciativas de ERC en el Congreso que salga del 28A será reabrir la comisión de investigación de "las cloacas del Estado" que, según él, fue cerrada en falso por PP, PSOE y Ciudadanos.

Preguntado por la última encuesta del CEO sobre las elecciones generales, que da a ERC como fuerza ganadora en Catalunya, ha afirmado: "No comentamos las encuestas ni cuando nos van bien ni cuando nos van mal, pero como he comentado alguna vez, medio en broma medio en serio, me gustaría algún día perder una encuesta y ganar unas elecciones".

El candidato de ERC también ha reivindicado su labor en la oposición porque, según él, su formación ha sido capaz de "decir cosas ante gente muy nociva para la democracia y que nadie más decía".

"Hemos intentado defender los derechos civiles, humanos y sociales del pueblo de Cataluña de la manera mejor manera posible", ha señalado, y ha recordado la acción de protesta que su partido llevó a cabo contra el expresidente del gobierno José María Aznar por la muerte del periodista José Couzo en Irak.

También ha apoyado al hombre detenido por ayudar a morir a su esposa, enferma terminal, ya que considera que su actuación fue una "muestra de amor" que no debe ser penalizada ni perseguida.