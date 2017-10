Política

Rufián (ERC) asegura que no habrá elecciones autonómicas y que su formación no está "bajo el mandato del 155"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este lunes que "no habrá elecciones autonómicas" en Cataluña y ha explicado que su partido no está "bajo el mandato del artículo 155 de la Constitución", aplicado por el Gobierno de España para Cataluña, y que, por tanto, no va a "obedecer" a unos comicios convocados por alguien que "tiene diez diputados en el Parlament", refiriéndose al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.