Rudi rechaza la armonización fiscal y defiende que haya competencia entre comunidades para "atraer inversiones"

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede nacional del PP para presentar el cónclave de febrero, al ser preguntada por las discrepancias que se produjeron en la Conferencia de Presidentes a cuenta de la armonización fiscal y las quejas de varias autonomías por lo que consideran un 'dumping fiscal' de Madrid.

"No soy partidaria de armonizaciones", ha proclamado, para añadir que cuando hay corresponsabilidad fiscal por parte de las autonomías, cada uno debe asumir también su responsabilidad en la gestión de los tributos. Como ejemplo ha dicho que cuando los alcaldes asumen fijan los tipos de los tributos locales asumen una "responsabilidad política" ante sus ciudadanos y votantes.

En el caso de las comunidades autónomas, Rudi ha indicado que tienen margen de maniobra en impuestos como el IRPF y, por lo tanto, "ahí cada gobierno tiene que plantear su proyecto político". Además, ha dicho que de esa forma las comunidades "entran en competencia para atraer inversiones".

"Cuando yo era presidenta de Aragón una de las cuestiones que ponía sobre la mesa para buscar inversiones era la de que Aragón era la segunda comunidad donde menos impuestos se pagaba detrás de Madrid. Ahora ya no lo es", ha enfatizado, para añadir que en las próximas elecciones los aragoneses tendrán la oportunidad de elegir entre dos modelos.

Por todo ello, Rudi ha rechazado la armonización fiscal, tras el debate abierto este martes en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado. "Eso de armonizar para que me den y yo no tenga que dar cuenta a mis electores, yo no soy partidaria", ha concluido.