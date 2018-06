Política

Rubalcaba elogia al nuevo gobierno de Sánchez: "Solvente, competente, europeista y feminista, no podemos pedir más"

El ex ministro y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha elogiado la composición del nuevo gobierno de Pedro Sánchez porque a su juicio es "solvente, con gente competente, muy europeista y feminista". "No le podemos pedir más".