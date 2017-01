Rubalcaba define a PSOE como un "roble" con "raíces poderosísimas" y admite un "problema" de proyecto político a revisar

El exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que el PSOE es como un "roble" con "raíces poderosísimas" aunque ha admitido un "problema de proyecto político" que debe ser revisado. Además, ha recordado que "nunca hemos abandonado la izquierda" y ha calificado de "enfermiza" la "obsesión" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el PSOE.

En un acto celebrado en Alcalá de los Gazules (Cádiz) sobre la historia del partido, Rubalcaba ha asegurado que el PSOE es una formación "que se parece a un roble, porque tiene unas raíces poderosísimas", que ha pedido "no olvidar".

Así, ha recordado que están basadas en estar presente en las instituciones por ser un partido reformista, laicista "sin ser anticlerical", con la misma estructura, internacionalista y que siempre ha estado presente cuando ha habido un logro en derechos sociales, porque "si miramos la historia de España, todas las reformas sociales llevan el ADN del PSOE".

Rubalcaba ha reivindicado que el PSOE sigue "siendo así" y ha recordado su papel fundamental en la transición, "un verdadero momento refundacional del país" que ahora algunos --en referencia a Podemos-- atacan porque "hay un interés político, porque interesa que la transición se vea mal", ya que "es lógico que cuando quieres atacar a alguien lo mejor es desprestigiar su obra más brillante".

El exsecretario general del PSOE ha incidido en la vocación reformista del partido desde su nacimiento, señalando que para ello "siempre" creyó "en el valor de las instituciones". En este sentido, ha recordado que fue en el V Congreso del PSOE en 1899, celebrado en Valencia, cuando incluso se decidió que podían pactar con "la fuerza de la derecha si era para defender las libertades y las instituciones".

"En la historia de España ha habido de todo y el PSOE siempre ha sido una constante", por lo que "algo hicieron bien los que lo fundaron", ha concluido Rubalcaba.

REVISAR EL PROYECTO

Rubalcaba ha recordado que en la primera reunión después del Congreso de Sevilla tras ser elegido secretario general del PSOE le dijo a su equipo que no se alegraran cuando las cosas vayan mal, "porque la gente se acuerda del gobierno pero también del que estaba cuando empezó la crisis".

"La crisis nos ha marcado mucho", ha manifestado el exsecretario general, que ha señalado ese punto de la historia como una referencia, ya que "cuando pides un esfuerzo a la gente pero no se sale, la cosa se complica", por ello "necesitamos hacer cosas para que la gente vea que somos capaces".

Así, ha afirmado que el PSOE gana cuando tiene un proyecto en el que la gente cree. "Por tanto tenemos un problema de proyecto. Tenemos que revisar nuestro proyecto", ha dicho. "Salimos mal del Gobierno, la gente pensó que no éramos capaces de corregirlo, por eso es tan importante tener un proyecto", ha subrayado.

DIVISIÓN DE LA IZQUIERDA

El ex secretario general del PSOE ha manifestado que "es verdad que la división de la izquierda pone las cosas muy baratas a la derecha", pero ha advertido que "no se pueden hacer reflexiones sin contenido".

Así, ha afirmado que se debe ocultar a la gente "que esta historia se empezó a escribir el día que Podemos dijo que no a un socialista". "Por qué no explica Podemos que no permitiera gobernar a Pedro Sánchez si bastaba con la abstención y era una forma de echar a Rajoy", ha preguntado Rubalcaba antes de afirmar que "en política las cosas se hacen por algo, porque creían que nos podían ganar y dijeron vamos a una segunda oportunidad".

"Compiten contra el PSOE y ese es el fondo de la cuestión", ha afirmado, antes de recordar que "estos son los que dicen que somos como el PP y luego están en las mareas donde se reclama lo que nosotros hicimos --en cuanto a derechos sociales--".

"Ese era el sentido y se les notó mucho", ha afirmado. No obstante, ante una pregunta del público asistente al acto sobre si pactaría con Podemos, Rubalcaba ha afirmado que "hay problemas de cultura de política y elementos de confrontación muy serio", como, por ejemplo, "el modelo de España", ya que Podemos "se ha abrazado a la autodeterminación".

En este sentido, el exsecretario general del PSOE ha afirmado que la autodeterminación y el derecho a decidir "no es un problema legal ni de la Constitución" sino "político": "no creemos en él porque fragiliza nuestro país". "Cuando hicimos la Constitución, que es una especie de Estado federal inconcluso, renunciamos" al derecho a decidir y la autodeterminación, ha añadido.