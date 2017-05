Rovira (ERC) dice que el referéndum se ha llevado al Congreso "más de 15 veces"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha recordado este domingo que la petición de un referéndum en Cataluña se ha llevado al Congreso de los Diputados "más de 15 veces diferentes en múltiples formas y varias vías legales".

Lo ha dicho en una entrevista del 324 recogida por Europa Press después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, propusiera el viernes a la Generalitat de trasladar su reivindicación de una consulta sobre la independencia a las Cortes Generales, opción que el presidente catalán, Carles Puigdemont, rehusó el mismo día por la tarde.

"Tenemos que interpelar al Gobierno español a no hacer un debate parlamentario" sino a sentarse a debatir y a negociar responsablemente un referéndum, ha exigido la republicana, que ha considerado que no se puede someter la voluntad de votar del 80% de los catalanes --según encuestas-- a las mayorías que tiene el Congreso, que ha recordado que no tienen nada que ver con la composición del Parlament.

"Las mayorías del Congreso español de PP, Cs y PSOE son muy distintas a las que existen en el Parlament de Cataluña", lo que supone, a su modo de ver, un cierto fraude democrático.

Así, Rovira cree que la oferta lanzada por Santamaría "no es honesta" y persigue únicamente que el Congreso pueda decir a la Generalitat que votar en un referéndum no es posible.

"LA REPRESIÓN NO PUEDE DURAR"

La diputada se ha referido a los procesos judiciales abiertos a raíz del proceso soberanista catalán y los ha considerado una amenaza para acomplejar al independentismo y, a la vez, "un fracaso del Gobierno español".

"La represión no puede durar para siempre. El Estado español no puede ejercer la represión hasta el infinito porque no vivimos en el siglo pasado. Estamos en el siglo XXI", ha argumentado, y ha rechazado que su partido se plantee que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, pueda ser inhabilitado y que ella, como número dos de la formación, sea candidata a la Generalitat.

PRIMARIAS DEL PSOE

Preguntada sobre el proceso de primarias en el PSOE que este domingo determinarán quien es el nuevo secretario general del partido, ha expresado respeto por este proceso interno pero ha aseverado que la elección un candidato u otro no cambiará la posición de los socialistas, "que es de absoluta alineación con el PP".

"No tenemos demasiadas esperanzas de que cambie la posición del PSOE" sobre Cataluña, ha añadido la también portavoz de JxSí.