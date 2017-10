Rovira (ERC) ve a la UE en "quiebra política" por no proteger derechos en Cataluña

En rueda de prensa este lunes, ha reclamado a la UE que intervenga para proteger los derechos fundamentales en Cataluña y le ha advertido de que si se mantiene imparcial "está comenzando a ser parte en el conflicto".

Ha reprochado que la declaración de la Comisión Europea de este lunes porque, pese a que condena la actuación policial, "elude lo que deben hacer de forma inmediata: la protección de los derechos fundamentales".

Rovira ha aclarado que no piden una mediación, ya que considera que "en derechos fundamentales no existe mediación", sino que reclama que intervenga políticamente, por lo que ha explicado que utilizarán los mecanismos posibles y al grupo de ERC en el Parlamento Europeo.

También ha alertado de que la actuación del Estado contra el 1-O vulnera todos los artículos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y ha sostenido que "la obligación de la UE es intervenir para reestablecer lo que es básico: La paz, la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos civiles y políticos".

Además, ha celebrado que la ONU haya anunciado una investigación sobre la actuación policial del 1-O y ha afirmado que es "exactamente" lo que están pidiendo a la UE.

DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES

La dirigente independentista ha condenado la actuación policial, que ha calificado como "violencia de Estado arbitraria y con claros intereses políticos", ya que considera que la ordenó el Gobierno central.

Por ello, ha reclamado la dimisión de todos los políticos responsables de esa actuación y que estén "vinculados al ejercicio de la violencia y la crueldad brutal contra los ciudadanos", y también de los que no la han condenado.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Rovira ha exigido que la Policía Nacional y la Guardia Civil abandone Cataluña", y ha avisado de que los independentistas no dialogarán hasta que el Gobierno "no se haya disculpado de todos los heridos, de la violencia de Estado y haya ordenado a todas las fuerzas de seguridad su retirada".

También ha advertido al Gobierno de que "no existirá mediación entre Catalunya y España hasta que el Estado no acepte ser parte del debate político", ya que cree que no está asumiendo que es parte del conflicto y que, según ella, está actuando sin límites.