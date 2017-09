Romeva dice que el Parlamento catalán declarará la independencia en 48 horas si gana el "Sí"

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, ha asegurado este jueves que el Parlamento regional declarará la independencia en 48 horas tras la publicación de los resultados del rereféndum si gana el 'sí' este domingo.

"Si el resultado es sí, tenemos que admitir que esto es lo que la gente ha decidido. (...) Automáticamente implicará lo que está previsto en la Ley del Referéndum, que es que, 48 horas después de la publicación del final resultados, el Parlamento hará una declaración de independencia y la Ley de Transición entrará en vigor", ha explicado Romeva en una conferencia de prensa, en inglés y francés, en la Oficina de la Generalitat en Bruselas, especialmente dirigida a los corresponsales extranjeros para explicar la situación en Cataluña y los próximos pasos tras el referéndum.

Romeva ha dejado claro que "no prejuzga" el resultado de la consulta y que si gana el 'no' a la independencia el Gobierno de Carles Puigdemont dimitirá y convocará elecciones autonómicas.

"Si el domingo la mayoría vota 'no', tenemos que aceptar los resultados. Dimitiremos, pediremos nuevas elecciones autonómicas y esto significa que la vida continúa", ha explicado. "Todo el mundo tiene que tener el derecho a expresare y obviamente tendremos que respetar lo que piense o diga la mayoría", ha remachado.

Romeva ha defendido que el referéndum "va a ser creíble" y "no es ilegal" y ha asegurado que "a pesar de los intentos del Gobierno español de impedir que esto ocurra, la organización está allí" y "presumiblemente" no habrá violencia, porque "no está en el ADN" de los catalanes.

"Hay papeletas, hay urnas, habrá colegios electorales. No es un problema de logística", ha zanjado, argumentando en todo caso que "la credibilidad no está en el resultado del referéndum". "Lo que está en juego no es la credibilidad del referéndum en sí, sino de la democracia" y su "calidad" en España, ha remachado.

Romeva ha apelado a las instituciones europeas, especialmente a la Comisión Europea, con la que dice mantener un contacto regular "a nivel no oficial" a intervenir en el debate catalán. "¿Qué esperamos que la Comisión Europea, de las instituciones europeas? Que consideren esto como un asunto de Derechos Fundamentales, de violación de los principios democráticos", ha dicho, tras criticar "la represión brutal" en Cataluña por, entre otros, la detención de políticos catalanes, la persecución de alcaldes soberanistas y el cierre de webs vinculadas al referéndum.

"Queremos seguir siendo parte de Europa", ha subrayado Romeva, insistiendo en que los catalanes son "europeos".

A pesar de que la Comisión ha mantenido desde 2004 la doctrina de que si un territorio de un Estado se independiza, saldrá de la Unión, Romeva ha insistido en que "la Unión Europea es un proyecto pragmático y dinámico" que "se adapta a la realidad". "Incluso a la realidad que no gusta", ha asegurado. "Todo es imposible hasta que ocurre", ha rematado, sin aclarar si hay algún país que apoye su causa.

NO RENUNCIARÁN AL 1-0: "LA TERCERA VÍA NO EXISTE"

Al ser preguntado si el Gobierno catalán está dispuesto a desconvocar la consulta y negociar con el Gobierno central si le hace una oferta para mejorar el Estatut, Romeva ha dicho que están "muy interesados en escuchar cualquier propuesta que el Estado esté listo para hacer" a Cataluña pero no renunciarán a celebrar el referéndum el domingo y ha insistido en que no puede haber "condiciones previas" para el diálogo.

"La tercera vía ya no existe", ha avisado con todo el consejero de Asuntos Exteriores catalán, que ha dicho echar en falta "más concreción" sobre la postura de "algunos líderes" en el debate catalán.

"¿Qué va a hacer Pedro Sánchez?, ¿qué están dispuestos a hacer las principales fuerzas políticas?, ¿Qué lado van a tomar?. En este momento hay dos opciones. Escojan", ha espetado.

Al ser preguntado si una parte del territorio catalán también tendría derecho a la autodeterminación, Romeva ha defendido que "la autodeterminación debe aplicarse en todas partes". "Lo mismo que pedimos para nosotros debe ser aceptado", ha dicho, refiriéndose expresamente a "una minoría española o que no se considere catalán".

"¿Hay una demanda en este sentido? No la veo, pero si esta es la situación, debemos poder hablar de esto", ha concluido.