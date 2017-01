Rodríguez insiste en que la federalización de Podemos Andalucía es una decisión asamblearia que se llevará "adelante"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha subrayado este miércoles que la propuesta para que Podemos Andalucía sea una federación dentro del conjunto de la organización es una decisión tomada en asamblea y que se llevará "adelante".

"Nosotros vamos a defender esa decisión ya tomada en Asamblea, que Andalucía tenga el estatus que se merece en el conjunto de la organización", ha dicho Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si llevará esa reclamación a Vistalegre II.

"La descentralización es un punto común que defienden todas las corrientes dentro de Podemos y en Andalucía ya ha salido; es una decisión asamblearia tomada por los andaluces el federarse en el conjunto de la organización, estar en la línea política del resto de Podemos pero pensando en Andalucía, desde Andalucía y construyendo la organización desde Andalucía", ha incidido la parlamentaria andaluza.

Por otro lado, Rodríguez ha mantenido que "nunca jamás" se ha planteado ser la número dos de Podemos a nivel nacional y ha señalado que no suele "mirar al norte de Despeñaperros" porque Andalucía es lo suficientemente "grande e importante".

"Nunca, nunca, nunca", ha incidido la coordinadora de la formación en Andalucía que, no obstante sí ha señalado que le interesan todos los "problemas" y no solo los regionales, pero que su mirada es "desde aquí" y que su "responsabilidad es con los andaluces".

DEBATES "RAZONABLES"

En otro orden de cosas, Rodríguez se ha referido a las discusiones y debates asamblearios que se están produciendo de cara a Vistalegre II y ha defendido que el debate no le ha "molestado jamás" pero, además, que afectan a "cuestiones razonables" ya que "una fuerza política con escasos dos años y pico de existencia y cientos de cargos públicos y necesita no perder su identidad y sus raíces y no convertirse en todo aquello contra lo que luchamos en estos siete años".

Considera la dirigente regional que esos debates se producen "con toda la calma del mundo", "sin ningún tipo de alarmismo" y "con la preocupación que nos une de ser capaces de responder a las expectativas".

Al respecto de esas expectativas, ha defendido que las "victorias" que se consiguen en las instituciones o en los juzgados, como los logros con las cláusulas suelo o la posible recuperación de los derechos recortes en Educación y la anulación de la fusión hospitalaria, son "el resultado de una pelea de un montón de gente o de la acción social de las plataformas".

"Los cambios se producen primero en la sociedad y luego se convierten en leyes y nuestra aspiración como fuerza política es convertir las justas reivindicaciones de la calle, que son de sentido común, en leyes y decretos en las instituciones", ha defendido.

Rodríguez también ha dicho que en el tiempo que la formación lleva en las instituciones han aprendido "algunas cosas buenas", como ser capaces de influir en el futuro de la vida de los ciudadanos, y también otras negativas, ya que "frente a esa imagen que dan los políticos en general de estar ejerciendo tareas difíciles para las que son necesarias muchas prebendas y muchos privilegios, lamentablemente, las instituciones no están a la altura de ciudadanos".

IGLESIAS Y ERREJÓN

Sobre la supuesta discusión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, en torno a la política de alianzas o el entendimiento con otros partidos, Rodríguez ha admitido que se debate sobre las relaciones que se tienen con el PSOE pero ha recordado que "los socialistas, encabezados por el PSOE-A, decidieron dar un golpe de estado interno para darle el Gobierno a Mariano Rajoy".

"Fue una decisión que tomó el PSOE y que nadie nos diga ahora que está gobernando Rajoy porque no nos entendimos con los socialistas cuando fue una decisión que tomaron y que ya manifestaron desde el 20 de diciembre, que preferían una alianza con el PP a que viniera otro partido que ponía en riesgo su propia supervivencia".