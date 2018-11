Rodríguez apela a quienes votan a PSOE "con la nariz tapada" porque Adelante es "la única barrera a la derecha"

Así se ha pronunciado Rodríguez durante su intervención en el primer acto público de la confluencia una vez que ha arrancado la campaña de las elecciones del 2 de diciembre, que se ha celebrado en el centro cívico Convento del Carmen de Trigueros (Huelva), donde han congregado a más de 200 personas y donde también han intervenido los candidatos por la provincia y las representantes de Primavera Andaluza y de Izquierda Andalucía, Pilar González y Pilar Távora.

La candidata ha hecho hincapié en que "el susanismo no es barrera a las derechas" sino más bien lo contrario, "es la puerta abierta a las derechas, lo demostró cuando apostó por mantener a Mariano Rajoy en Moncloa y porque el PSOE andaluz es el único PSOE que ha gobernado con Cs durante tres años".

"Tenemos que mentalizarnos porque cuando el CIS dice que Adelante Andalucía es la segunda fuerza nadie puede subordinarnos al PSOE-A porque somos la alternativa, ya no es la derecha la alternativa al susanismo", ha agregado antes de avisar de que "el susanismo se parece al socialismo como un huevo a una castaña" y que por eso, en Andalucía, "no hablamos ni el mismo lenguaje".

Teresa Rodríguez ha reprochado a Susana Díaz que pida una campaña electoral sin insultos porque, como ha recalcado, "un insulto es traerse a Felipe González a Doñana porque formando parte del Consejo de Administración de Gas Natural inició los procedimientos para el proyecto gasístico en este enclave natura".

También ha proseguido señalando que insultos son "ayudas del PER repartidos con criterios políticos en función del carné, o 25 años de autonomía sentados en el banquillo con Chaves y Griñán", además de que a pesar de haber recibido 100.000 millones de fondos europeos "otra vez está Andalucía a la cola de Europa por haberlo gastado en redes clientelares, burdeles y por asegurarse la permanencia en el poder".

"Al susanismo se le ve el cinismo, se le ve que ya no quieren a Andalucía sino que quieren vivir de ella y solo se quieren a sí mismo", ha agregado la candidata de Adelante, que le ha afeado a la candidata del PSOE-A que "no ha pelado" porque salga adelante el acuerdo cerrado entre el Gobierno central y Podemos para el Presupuesto General del Estado para el 2019.

Y sobre el PP-A, Teresa Rodríguez ha considerado que "no le llega la camisa al cuello" mientras ha comentado que "es una buena noticia" que las derechas "estén apretándose el cuello entre ambos porque así van para abajo". Seguidamente se ha referido a VOX para aseverar que "no tenemos que tenerles miedo porque son unos cobardes y no son patriotas". Respecto a Cs, ha puesto en duda que diga que nunca pactará con Susana Díaz porque "también lo decían en el 2015 y han estado tres años blanqueándole el cortijo".

Con todo, la política gaditana se ha mostrado convencida de que Adelante Andalucía tiene "los mejores ingredientes para esta campaña" y ha pedido convencer "a los que dudan, que quieren creer pero que se cansaron, para que se incorporen a este proyecto porque que ahora sí se puede, unidos podemos y sólo nos falta un empujoncito".

"EL SOCIALISMO ESTÁ EN ADELANTE ANDALUCÍA"

De su lado, Antonio Maíllo ha explicado que el ofrecimiento de Adelante Andalucía es volcar el patrimonio "de los que hemos resistido, en malas condiciones, pero no nos hemos arrodillado ante quienes nos decían que nos teníamos que pasar al otro bando" y ahora construyen con otro proyecto, "que sacude a esta sociedad y la hace mejor, que es Podemos" esta herramienta que, como ha recalcado, propone una alternativa a Susana Díaz "por la izquierda".

"Somos fuerzas que nos resistimos a que el modelo de Andalucía sea profundamente individualista", ha agregado antes de hacer un llamamiento para incorporar a todos aquellos andaluces que consideren que el PSOE-A "ha tenido su papel histórico pero la crisis ha agotado su función histórica". "Ofrecemos un espacio que los identifica porque el socialismo está en Adelante Andalucía", ha recalcado.

Así, ha pedido a todos los asistentes que convenzan para votar a la confluencia a quienes todavía tienen dudas porque este proyecto "les abraza" y porque "hay una alternativa para gobernar por la izquierda y en el campo progresista", mientras ha recalcado que "Susana Díaz es incompatible con el cambio y Adelante Andalucía responde a esa expectativa defendiendo que un pueblo no avanza desde el miedo ni desde la resignación".

"Tenemos que convencer de que este proyecto es de futuro, de unidad para satisfacer a la mayoría social, convencer de que tenemos que poner el centro político en Andalucía" porque, como ha agregado, esta tierra "merece un gobierno de teatrillo con Susana Díaz". Por todo, ha interpelado también a la gente que ha apoyado al PSOE-A porque "hay una pista de aterrizaje fraternal y les necesitamos para construir a la Andalucía de futuro, para que desde el sur emerja una voz progresista y de izquierdas".

Por su parte, la número uno de la confluencia por Huelva, María Gracias González, ha asegurado que salen a la campaña con "mucha fuerza" y convencidos de que Adelante Andalucía "será la solución para nuestra tierra y para nuestro pueblo" porque, como ha agregado, "no tenemos techo" y "esa Andalucía mejor parece más cerca que nunca". "Y este proyecto se va a conseguir gracias a la unión de las fuerzas hermanas", ha remachado.

También han intervenido Pilar González y Pilar Távora, que han llamado a distinguir entre la "impostura" del PSOE-A y el verdadero andalucismo que quiere "transformar la realidad" de esta tierra y "no conformarse con lo que hay". "Andalucismo es salir a la calle un 4D y tirar para adelante, a conquistar el futuro, quien se viste de naranja como Susana Díaz para recibir al Gobierno de España donde se rodó la Guerra de las Galaxias, eso no es andalucista", ha remachado.