Roca cree que la reforma constitucional no sirve para el conflicto catalán y pide "pactar"

El abogado, exdirigente de CiU y uno de los 'padres' de la Constitución, Miquel Roca, ha considerado este miércoles que una eventual reforma constitucional no serviría para abordar el conflicto catalán: "No veo que este debate --la reforma-- tenga relación directa hacia ninguno de los problemas que tenemos planteados".

Lo ha dicho en la conferencia 'Constitución a debate', organizada por el Círculo de Economía, donde ha recalcado que, además, ninguno de los actores protagonistas en el escenario político catalán "invoca la reforma constitucional para hacer frente a la problemática que se vive en Cataluña".

Roca ha manifestado que la principal vía para abordar esta problemática es el diálogo y el pacto, y ha recordado que, incluso en conflictos más enconados, sus protagonistas han encontrado soluciones a través de dialogar, criticando la situación actual: "Hablar de diálogo sin dialogar es metafísicamente una burrada".

"La Constitución no está en la causa ni el origen de ninguno de los problemas que afecta a la vida social, económica y política del Estado español. Ni uno solo de los problemas tienen nada que ver con la redacción del texto constitucional", ha ahondado el ponente de la Carta Magna.

Ha loado que la Constitución es la expresión más elevada de la palabra pacto, y ha concluido que precisamente es el espíritu que alumbró la norma lo que se necesita rescatar, y no cambiar el texto en sí: "El futuro pasa por nuestra capacidad de pacto, si no sabemos pactar no progresaremos".

"Tendrás que aprender a pactar incluso con tu mujer --ha ironizado--. Toda la vida es pactar. No hay ningún país que progrese sin pactar. El pacto no se puede defender de la forma que se defiende en Cataluña. Así no venderás ni una nevera. Sin pacto no lo conseguiremos", ha zanjado.

"CATALANES, NO NOS DIVIDAMOS"

Roca ha recalcado que este pacto no solo debe ser entre la Generalitat y el Estado, sino también entre las fuerzas catalanas y hacerlo efectivo desde el Parlament con mayorías cualificadas de dos terceras partes del hemiciclo: "Catalanes, no nos dividamos. Si no dividimos, nos haremos daño".

El exdiputado del Congreso ha lamentado que la "escalada verbal ha sido enorme" hasta la fecha, por lo que encontrar un terreno de juego viable para que las dos partes negocien se antoja muy complicado, pero ha pedido que nadie renuncie a ello.

POSIBLES CAMBIOS: LA LENGUA NO

Roca no ve "claro" reformar la Constitución tampoco por otras cuestiones que no sean el conflicto catalán, pero ha precisado esto no significa que se cierre a ello y ha apuntado algunos temas susceptibles de ser modificados: el Senado, la financiación autonómica, la ley electoral o la privacidad de las personas.

Sin embargo, ha señalado que la mayoría de estos cambios podrían hacerse modificando leyes orgánicas y sin necesidad de tocar la Constitución, que ha destacado que es un texto jurídico que se caracteriza por su "flexibilidad" y capacidad para adaptarse al signo de los tiempos.

Sí que ha cargado contra las ambiciones --que ha tachado de malsanas-- de aquellos que eventualmente busquen un cambio constitucional para incidir en la regulación actual de lenguas como la catalana: "Que no nos toquen la lengua. Que no la toquen. Sería muy grave. El Estado español tiene pluralidad de identidades".

EL "ERROR" DEL TC

Roca ha lamentado que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut fue un "grave error" argumentando que, una vez el pueblo votó en un referéndum, no debería haberse tocado la norma, pero tampoco lo ha considerado el origen de todo el conflicto actual.

"¿Qué es más difícil, cambiar a los magistrados del TC o la reforma constitucional? Es un debate de no podemos tener en público", ha sentenciado el ponente de la Constitución.

Ha presentado el acto el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, que ha lamentado el "desorden" en el que vive instalada Catalunya, ha pedido diálogo y transacción, y loado el talante que mostró Roca en su etapa en las instituciones.