Roca dice que "el clima es muy tenso en este momento" y que no ve "posible el consenso" para cambiar la Constitución

"El clima es muy tenso en este momento y una Constitución que se hizo por el consenso, desde el consenso, se tiene que reformar desde el consenso. Si no irá mal y no veo posible este consenso" en la actualidad, ha expuesto el expolítico, que no ha querido hablar de la situación de Cataluña.

Roca ha hablado del debate en torno a la reforma de la Carta Magna en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir en València la entrega del XX Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pont y pronunciar en este acto la conferencia 'Europa y Seguridad Jurídica'.

Así, preguntado por si considera que la actual situación política y social de España no hace aconsejable llevar a cabo dicho proceso de cambio, Miquel Roca ha precisado que "lo hace difícil". "Aconsejable puede ser que sí pero lo hace difícil", ha respondido. A este respecto, ha añadido que sería necesario contar con "suficiente altura de miras" para decir vamos a hacer una cosa que es difícil pero que vale la pena".

El expolítico ha declarado que "toda Constitución siempre representa una gran manifestación de voluntad de entendimiento", por lo que ha reiterado que solo "si hay mucha voluntad de entendernos vale la pena" abordar la reforma. "Eso siempre es un pacto y por lo tanto, hay que ver si hay voluntad de asumir los costes del pacto, no los beneficios. Si existe esa voluntad será fantástico", ha matizado.

En este punto, preguntado por si repensar la Carta Magna en este momento sería más difícil que redactarla en la Transición, Roca ha afirmado que entonces "era mucho más complicado por muchas razones".

"En aquel momento era necesario ser capaces de ponernos de acuerdo. Era mucho más difícil, salíamos de una dictadura que aún se sentía. Era una cosa muy complicada, la situación económica era peor que la de ahora. Era muy diferente", ha señalado el abogado, que ha valorado que en el pasado se pudiera hacer y ha insistido en la conveniencia de contar con "voluntad".

Miquel Roca ha comentado que personalmente no ha sido "nunca demasiado partidario de la reforma de la Constitución", no por "exceso de paternalismo" sino "porque a veces ha sido un deseo poco concretado" y porque no ve que se dé el "consenso" necesario para abordar ese proceso.

"Se dice cambiemos la Constitución pero en qué la cambiamos", ha planteado Roca, que ha agregado que a ello se suma que en España "el clima es muy tenso en este momento" y que no ve "posible" el "consenso" con el que nació la Carta Magna. "Una Constitución que se hizo por el consenso, desde el consenso, se tiene que reformar desde el consenso. S no, irá mal", ha subrayado.

"RESOLVER PROBLEMAS PLANTEADOS"

No obstante, el expolítico ha apuntado que "si la reforma de la Constitución sirve realmente para resolver problemas que hay planteados" será "el primero" en manifestarse "entusiasta de la reforma".

Tras ello, Roca ha mostrado su disposición a acudir, como padre constitucional, a la comisión formada en el Congreso para abordar la reforma de la Carta Magna. Así, ha dicho que cuando sea citado tiene previsto asistir porque es su "obligación" y porque se sentirá "muy reconfortado de estar allí" para poder dar su "opinión".

"No puedo decir nada más. Son los diputados y los senadores del momento los que tiene que decir lo que quieren y lo que pretenden", ha añadido el abogado.

PREMIO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

El XX Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pont se ha concedido a la licenciada en Derecho Marta Cantos Pardo, que ha concurrido a este galardón con la monográfica titulada 'La suspensión de la pena privativa de libertad tras la reforma del código penal: especial referencia a la suspensión ordinaria y las condiciones de la suspensión'.

Esta distinción fue establecida para reconocer a aquellos licenciados en Derecho por las universidades valencianas que hayan destacado en cada promoción por su expediente y su formación jurídica. La dotación del premio, que cuenta con el patrocinio de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, son 3.000 euros.