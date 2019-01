Robles responde al independentismo que "no es democrático" exigir al Poder Ejecutivo que "interfiera" en el Judicial

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado, ante las demandas de los partidos catalanes para apoyar los PGE, que "no es democrático" exigir al Poder Ejecutivo que "interfiera" en el Poder Judicial, y se trata de "un brindis al sol".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Robles se ha referido, de esta manera, a la situación del Gobierno central y a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

La ministra ha indicado que convocar o no las elecciones es "evidente" que es una decisión del presidente del Gobierno, y ha recordado que este mismo fin de semana dijo "en una expresión coloquial que 'esperen sentados'".

Margarita Robles ha afirmado que ha habido fuerzas políticas que "no han aceptado lo que ocurrió con la moción de censura, y no han aceptado que entró un Gobierno conforme a un mecanismo plenamente constitucional, que es la moción de censura, que entró con un programa de Gobierno que está cumpliendo y que entró en un momento en el que era absolutamente imprescindible la batalla contra la corrupción", tras la sentencia del caso Gürtel, que "incluso cuestionaba hasta la credibilidad del presidente del Gobierno".

La ministra de Defensa ha añadido que España ha vivido una crisis de la que "se está saliendo", pero durante el Gobierno del PP "se acrecentaron las desigualdades", y los trabajadores fueron "los paganos de la crisis". En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Sánchez asumió el compromiso de hacer "políticas sociales".

"CICATERO"

Por ello, ha considerado "muy cicatero que, por intereses puramente electorales y partidistas, se tumbara el techo de gasto", que tenía el "visto bueno de Bruselas, y habría podido permitir más dinero para ese gasto social necesario para hacer políticas de igualdad, en educación, en sanidad, dependencia y pensiones".

"Nosotros estamos haciendo aquello a lo que nos comprometidos en la moción de censura y estamos tratando de llevar adelante una serie de políticas sociales para tratar de equilibrar esas desigualdades del PP. No se nos está poniendo fácil, a este Gobierno no se le dieron ni siquiera los 100 días y se hizo con una finalidad puramente cicatera porque no aceptaron el mecanismo de la moción de censura, vamos a seguir trabajando en el Congreso de los Diputados", ha añadido.

Robles ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez está gobernando "desde la responsabilidad" y ha asegurado que quien no apoya cuestiones como la subida de las pensiones o lo relativo a la subida del SMI "tendrá que dar explicaciones".

"La oposición en democracia es legítima, imprescindible, pero no una oposición a cualquier precio. Nuestra obligación es trabajar parlamentariamente los apoyos que sean necesarios, pero presentando políticas y cosas que benefician a los ciudadanos", ha añadido.

NEGOCIACIÓN PGE PRESUPUESTOS

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con los partidos catalanes, ha afirmado que cualquiera "con sentido común, sabe que hay cuestiones, todo lo relativo con el ámbito judicial, que no es negociable con el Poder Ejecutivo, que tiene unas competencias y el Poder Judicial, por suerte, tiene otras".

"Cuando alguien pretende que el Poder Ejecutivo tenga algún tipo de influencia sobre el Poder Judicial está haciendo un brindis al sol. Estará haciendo un discurso político para un determinado público, pero sabe que eso no va a ninguna parte", ha añadido.

Robles ha asegurado que una "grandeza" del sistema democrático es que el Poder Judicial es un "poder independiente". La ministra ha indicado que quien le pide al Gobierno de España que tenga "algún tipo de interferencia sobre el Poder Judicial podrá quedar bien con un determinado sector de su público" pero eso "ni es eficaz ni va a ninguna parte". "Es más, yo lo diría sin complejos, no es democrático", ha agregado.

Preguntada por si cree que hay alguien que les está pidiendo que interfieran en el Poder Judicial, Robles ha afirmado no saberlo pero ha indicado que "cuando oye a algunos representantes políticos decir que el Gobierno tiene que, de alguna manera, incidir en procedimientos judiciales que están en marcha, es evidente que quien dice eso desconoce el principio mínimo de cualquier sistema democrático que es la separación de poderes".

"Luego, uno podrá criticar o no podrá criticar las resoluciones del Poder Judicial, compartirlas o no compartirlas, pero, desde luego, a mi me horrorizaría vivir en un país en un Estado en el que el Poder Ejecutivo pudiera tener algún tipo de interferencia en el Poder Judicial porque eso es justamente lo contrario a cualquier principio democrático", ha manifestado.

Asimismo, preguntada por quienes les reclaman un gesto de reconocimiento de que no es correcta la situación de los políticos catalanes encarcelados, ha indicado que entiende que vive "en la política de fotos y de gestos" pero cree que los ciudadanos lo que pide a los políticos son "realidades, eficacia" y que se ofrezcan "soluciones a los problemas porque los gestos no van a ninguna parte". "Y mucho más gestos que el que lo está pidiendo, sabe que no son posibles y que, además, van en contra de los principios básicos de un Estado de derecho", ha manifestado.

Por lo tanto, ha indicado que no es un "sistema democrático", cuando un Ejecutivo trata de "interferir en el Poder Judicial". Robles ha afirmado que respeta la posición de quien cree "en la política de gestos", pero "nos pagan por resolver problemas".

La ministra ha señalado que la gente está "cansada de gestos" y quiere, además de "eficacia, sinceridad". "Este Gobierno está haciendo todo lo que puede, está haciendo un apuesta por las políticas sociales, de igualdad, y aquellos que, por razones electorales, en un caso, o por otras razones, se están mostrando tan cicateros en impedir que los ciudadanos que más lo necesitan tengan un desahogo, ellos tendrán que dar explicaciones", ha apuntado.

Por otra parte, sobre la situación en Cataluña, ha indicado quedurante los siete años del gobierno del PP se incrementó "exponencialmente el número de independentistas" y cree que "no se puede culpabilizar al PSOE que lleva siete meses y está haciendo lo que tiene que hacer".

"La política es resolver problemas, no es ir a buscar la confrontación. Estamos viviendo un momento en el que hay fuerzas políticas que, en vez de tratar de resolver problemas, buscan una confrontación y la política es justo lo contrario", ha añadido.

Robles ha indicado que Cataluña era una "sociedad abierta y tolerante" y ahora se ha ido a "una fractura en la convivencia", algo que "hay que evitar".

La ministra de Defensa ha reiterado que "no puede aceptar" cuando el presidente, Quim Torra, habla "solo en nombre de un sector" de los ciudadanos porque "debe representar a todos, los que creen en la independencia y los que no". "Cuando un presidente de un gobierno hace política solo para su parroquia, no lo está haciendo bien", ha concluido.