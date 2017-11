Robles (PSOE) descarta pactar con los que lleven en su programa romper el orden constitucional

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, se ha comprometido a que los socialistas no "van a tener ningún tipo de pacto de gobierno con los que no están con la unidad de España y con aquellos que no apoyan la Constitución y el ordenamiento jurídico".

Robles ha defendido al PSC como el partido que "de verdad en este momento" puede hacer que Cataluña supere el actual empeoramiento económico provocado por el procés y el clima de confrontación social.

Y se ha mostrado convencida de que el partido de Miquel Iceta representa la "verdadera alternativa de gobierno que no engaña, que no usa electoralmente las instituciones", además de haber demostrado ser la "única fuerza política capaz de tender puentes", que es lo que necesitan los ciudadanos en Cataluña, en su opinión.

Robles ha puesto en valor que, en los momentos más difíciles del procés, "que ha resultado un engaño", los alcaldes del PSC han permanecido en la defensa de la legalidad, a pesar de la presión que han tenido que soportar por parte del sector independentista.